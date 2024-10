A Bagnolo ritorna la sagra del Fungo Amiatino arrivata alla 48esima edizione

Da venerdì 11 a domenica 13 e da venerdì 18 a domenica 20 ottobre 2024



Bagnolo: Da venerdì 11 a domenica 13 e da venerdì 18 a domenica 20 ottobre 2024 si svolge al Parco Pratuccio a Bagnolo (Santa Fiora) la sagra del Fungo Amiatino: due weekend dai sapori tipici autunnali, dove si potranno assaggiare piatti a base dei funghi dell’Amiata.

Come tutti gli anni insieme al buon cibo tantissime sono le attività proposte: escursioni didattiche per riconoscere i funghi, trekking del fungo e della castagna con itinerario tematico immerso nel bosco di castagni, giochi in legno e attrazioni per i più piccoli, visite guidate al Museo delle Miniere, passeggiate nei boschi in bicicletta e non mancherà la musica al termine di ogni giornata.

Per tutta la durata della manifestazione si potranno acquistare oggetti dell’artigianato locale nel mercantino allestito al Parco Patruccio e ammirare l’esposizione micologica a cura dell’Associazione Micologica del Monte Amiata.

Ma ecco il programma completo: XLVIII SAGRA DEL FUNGO AMIATINO 11, 12 e 13 e 18, 19 e 20 OTTOBRE 2024

Venerdì 11 ottobre 2024

ore 9.00 Alla scoperta dei funghi: Il micologo M. Panchetti

vi aspetta per una escursione didattica volta al riconoscimento dei funghi.

Ritrovo presso il Parco Pratuccio.

Prenotazione obbligatoria entro mer. 9 ott.: 329 9811664

Sabato 12 ottobre 2024

ore 9.00 Trekking del fungo e della castagna: itinerario tematico immerso nel bosco di castagni.

Ritrovo alla Chiesa di San Rocco (Santa Fiora) con arrivo al Parco Pratuccio (Bagnolo).

Costo 8€ a pers., 5€ sotto i 16 anni. Prenotazione obbligatoria

entro le 18:00 di venerdì 11 Ott.: 329 0216464

in collaborazione con la Festa del Marrone Santafiorese

ore 10.00 Inizio allestimento stand espositivo “Il Fungo e il suo Ambiente”, a cura del Comitato Festeggiamenti Bagnolesi APS

ore 12.30 Pranzo al Ristorante della Sagra con piatti tipici a base di funghi

dalle ore 14.30 “Il LUDOBUS della Maremma”: attrazioni ludiche per grandi e piccini, giochi in legno giganti, di abilità e da tavolo sparsi per tutto il Parco Pratuccio.

A cura di “BANDUS! Attivazioni Ludiche Maremma APS”

ore 16.00 Amiata, una montagna di sapori:

degustazione gratuita di piatti a base di funghi dell’Amiata abbinati a vini offerti dalla Strada del vino Montecucco e dei sapori d’Amiata

e dall’Associazione Rosae Maris. Illustrazione della degustazione a cura della sommelier Elisabetta Ceccariglia

ore 19:00 Cena al Ristorante della Sagra con piatti tipici a base di funghi

ore 21:00 Serata di musica con il trio “Acustico Spa”

Domenica 13 ottobre 2024

ore 10.00 Apertura Mostra Micologica (la prima in Toscana)

a cura dell’A.M.M.A.: (Associazione Micologica Monte Amiata)

ore 12.00 Pranzo al Ristorante della Sagra: degustazione di piatti tipici, tra cui la famosa zuppa di funghi (antica ricetta del XVI secolo)

dalle ore 14.30 Esibizione di ballo country a cura della “Three Teachers Country Line Dance School” accompagnata dalla “Western Country Band”

ore 19.00 Cena al Ristorante della Sagra con piatti tipici a base di funghi

ore 21:00 Serata di musica con “Good Vibrations Acoustic Duo”

Venerdì 18 ottobre 2024

ore 9.00 Alla scoperta dei funghi: Il micologo M. Panchetti

vi aspetta per una escursione didattica volta al riconoscimento dei funghi.

Ritrovo presso il Parco Pratuccio.

Prenotazione obbligatoria entro mer. 16 ott.: 329 9811664

Sabato 19 ottobre 2024

ore 9.00 Dal Museo delle Miniere alle Sorgenti del Fiora: visita guidata alla scoperta delle risorse del sottosuolo del Monte Amiata. Ritrovo davanti al Museo delle Miniere di Santa Fiora.

Costo 12€ a pers., gratuito sotto i 16 anni. Prenotazione obbligatoria entro le 18:00 di venerdì 18 Ott.: 329 0216464

in collaborazione con la Festa del Marrone Santafiorese

ore 10.00 Inizio allestimento stand espositivo “Il Fungo e il suo Ambiente” a cura del Comitato Festeggiamenti Bagnolesi APS

ore 12.30 Pranzo al Ristorante della Sagra con piatti tipici a base di funghi

ore 14.30 “Folli Folletti” del gruppo Nadordelanuit – 1° spettacolo

ore 16.00 Concorso di scultura per bambini e adulti: tema “C’era una volta… il fungo”

ore 17.00 “Folli Folletti” del gruppo Nadordelanuit – 2° spettacolo

ore 18.00 Premiazione del concorso di scultura

ore 19.00 Cena al Ristorante della Sagracon piatti tipici a base di funghi

ore 21.00 Serata vintage: musica anni ‘50, ‘60, ‘70 e ‘80 con “Mirco Roppolo Dj Vintage”

Domenica 20 ottobre 2024

ore 9.30 Cicloturistica in E-bike e in Mountain Bike nei boschi con accompagnatore dell’Associazione MTB Santa Fiora

Ritrovo presso il Parco Pratuccio. Prenotazione obbligatoria entro sabato 19 Ott.: 340 0682115

ore 10.00 Apertura Mostra Micologica (la prima in Toscana)

a cura dell’A.M.M.A.: (Associazione Micologica Monte Amiata)

ore 12.00 Pranzo al Ristorante della Sagra: piatti tipici a base di funghi e degustazioni delle specialità d’autunno

ore 13.30 “Nadari Giullari” del gruppo Nadordelanuit – 1° spettacolo

ore 15.00 “Nadari Giullari” del gruppo Nadordelanuit – 2° spettacolo

ore 16.30 “Nadari Giullari” del gruppo Nadordelanuit – 3° spettacolo

ore 17.00 Merenda con funghi e altre specialità bagnolesi

Ristorante aperto solo nei giorni

sabato 12 / domenica 13 ottobre

sabato 19 / domenica 20 ottobre

Durante le giornate della manifestazione nel Parco Pratuccio sarà presente un mercatino di artigianato locale.

CERCA FUNGO

Escursioni guidate nei boschi alla ricerca dei Boletus accompagnati da micologi

CERCA FUNGO IN MOSTRA

Esposizione micologica a cura dell’Associazione Micologica del Monte Amiata

Per informazioni

Comune di Santa Fiora Tel. 0564 979611

Pro loco Santa Fiora Tel. 0564 977142