92° Fiera della Zootecnia

Come da tradizione a fine agosto si rinnova l’appuntamento con la Fiera della Zootecnia, la storica manifestazione che festeggia quest’anno la 92° edizione.

Bibbona: “Una manifestazione di rilievo regionale - sottolinea il sindaco Massimo Fedeli -, che ha un valore turistico e una capacità attrattiva ma che rappresenta anche un evento simbolo di quella che è la vocazione agricola di questo territorio, testimoniata anche dalla conferma della Bandiera delle Spighe Verdi, il riconoscimento assegnato ai Comuni rurali impegnati nella tutela della biodiversità e delle produzioni di prodotti di qualità”.



La Fiera si svolge nell’area fieristica de La California dal 22 al 25 agosto. Torna quest’anno la Mostra Regionale di Bovini di Razza Chianina e il Trofeo Guerrieri, sospese lo scorso anno per motivi sanitari. Il sabato pomeriggio sono in programma le valutazioni nel ring, mentre la domenica a partire dalle 10.30 sarà la giornata dedicata ai trofei e ai concorsi, compreso ‘Indovina il peso’ (ore 19). Sarà allestita anche una vetrina di chianine, animali da cortile e da fattoria.

Giovedì 22 agosto è in programma la cena inaugurale: in cucina l’agrichef Lia Galli, con un menù tutto dedicato alla chianina. Durante la Fiera ci saranno il mercatino di prodotti agricoli in filiera corta e gli stand gastronomici.

Sabato 24 agosto è in programma l’esposizione cinofila amatoriale canina aperta a tutte le razze canine (meticci compresi) valida per il campionato regionale toscano Federcaccia. Dalle 16, premiazioni dalle 21.

Da venerdì a domenica torneo di bocce. Venerdì 23 dalle 21.30 ballo in piazza con Lorenzo e la sua fisa e sfilata carro con i buoi maremmani per le vie di Marina di Bibbona. Sabato 24 alle 21 presentazione associazione Butteri d’Alta Maremma, giochi tipici della tradizione e Carosello. Domenica 25 apertura stand dalle ore 10 con esposizione macchine agricole attuali e d’epoca, degustazione vini. Nel pomeriggio rievocazione trebbiature sull’aia, alle 18 esibizione dei falconieri. Dalle 21.30 ballo in piazza con The G.Band e spettacolo con l’imitatore David Pratelli.

“Questa manifestazione, che raggiunge il traguardo storico della 92° edizione è possibile grazie alla fondamentale presenza e collaborazione di tutte le associazioni ed istituzioni pubbliche, un lavoro svolto - sottolinea il vicesindaco Enzo Mobilia - con passione e caparbietà da parte degli amministratori, allevatori ed associazioni. E’ a loro che vanno in primo luogo i più sentiti ringraziamenti per una collaborazione che dura ormai da anni. L’invito anche quest’anno è a partecipare numerosi ad una fiera che vede la chianina protagonista insieme al mondo dell’agricoltura”.