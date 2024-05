Politica Verso le Amministrative. Francesco Limatola e gli appuntamenti in tutti i paesi 14 maggio 2024

Roccastrada: La campagna elettorale è una grande occasione di incontro. Sono già iniziati, con una forte partecipazione di cittadini, gli appuntamenti di presentazione dei candidati e del programma nei diversi paesi. Gli appuntamenti sono occasione di approfondimento del programma per il prossimo mandato e di raccolta delle osservazioni dei cittadini.

Calendario degli appuntamenti di Francesco Limatola, candidato Sindaco al Comune di Roccastrada. lunedì 13 maggio Sala arci Piloni ore 18 e Sala arci Torniella ore 21

mercoledì 15 maggio Roccastrada ore 21 centro civico

lunedì 20 maggio Ribolla ore 21 ex cinema

martedì 21 maggio Roccatederighi ore 21 centro civico

mercoledì 22 maggio Montemassi ore 21 centro civico

lunedì 27 maggio Sticciano scalo ore 21 centro civico

martedì 28 maggio Sassofortino ore 21 centro civico



