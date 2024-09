6Card a Castiglione della Pescaia, da lunedì parte la consegna a Vetulonia

Vetulonia: Proseguono a pieno ritmo le attività legate alla riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti nel comune di Castiglione della Pescaia. Oggi e domani ultimi due giorni per il ritiro delle 6Card a Tirli, presso le ex scuole in via del Poggiolo, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.



Da lunedì 30 settembre inizierà invece la consegna nella frazione di Vetulonia. I cittadini potranno ritirare le tessere alla Casa del popolo, in via Garibaldi 49, sempre dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Le consegne a Vetulonia dureranno sino a sabato 5 ottobre (compreso). Le 6Card saranno consegnate in duplice copia a tutti gli utenti iscritti a ruolo Tari del comune. Per il ritiro è necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) e un documento di identità. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente può incaricare una persona di fiducia con una semplice delega scritta. In totale, ad oggi, sono state già ritirate circa 3.400 tessere.

Per maggiori informazioni: https://seitoscana.it/comuni/castiglione-della-pescaia/raccolta-rifiuti, numero verde 800127484 o sito istituzionale del Comune https://comune.castiglionedellapescaia.gr.it/consegna-tessere-6card/.