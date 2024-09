Cultura "50 anni di mare e di vento", la mostra dedicata ad Ambrogio Fogar torna in Biblioteca 20 settembre 2024

Castiglione della Pescaia: "50 anni di mare e di vento", la mostra dedicata ad Ambrogio Fogar che ripercorre le incredibili imprese del grande navigatore che nel dicembre 1974 fece rientro nel porto canale di Castiglione della Pescaia dopo aver intrapreso la circumnavigazione in solitaria del globo torna, da sabato 21 settembre, alla Biblioteca Italo Calvino.

L'esposizione, che durante l'estate era stata trasferita al Club Velico, riunisce in una serie di pannelli fotografie ed articoli di giornale che descrivono il viaggio intrapreso da Fogar con partenza e ritorno dal porto di Castiglione della Pescaia, e nuovo materiale che racconta le innumerevoli avventure in mare di questo grande esploratore. Sarà visitabile fino a dicembre, nei giorni e orari di apertura della Biblioteca.



