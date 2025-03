Sport 49° Trofeo Maremma: tutto pronto per un'edizione spettacolare! 29 marzo 2025

Follonica: Tutto pronto per un’altra edizione di alto livello del Trofeo Maremma. Anche quest’anno Eni Rewind sarà il main sponsor della manifestazione. Un plauso agli organizzatori, che sono riusciti a presentare un evento di grande qualità. La Direzione Gara e la Segreteria saranno situate presso Fondiaria 1, all'interno del comprensorio della città di Follonica, ex Ilva. Il 49° Trofeo Maremma, gara nazionale CRZ 7, sarà valido come seconda prova del Rally Toscano. La manifestazione entra nel vivo con la consegna dei Road Book, in programma giovedì 3 aprile a Marina di Scarlino – Zero Distanze, dalle 19:30 alle 20:30. Le operazioni proseguiranno venerdì 4 aprile, dalle 9:00 alle 10:00, con il briefing obbligatorio per tutti i membri dell’equipaggio. Ricognizioni sul percorso PS 3 e PS 4: venerdì 4 aprile, dalle 10:00 alle 18:00

venerdì 4 aprile, dalle PS 1: venerdì 4 aprile, dalle 16:00 alle 20:00 Ingresso mezzi – Service Area (Marina di Scarlino, Lungomare Garibaldi) Venerdì 4 aprile , dalle 19:00 alle 20:00

, dalle Sabato 5 aprile, dalle 8:00 alle 13:00 Sabato 5 aprile 2025 Ore 11:00 – Prima riunione del Collegio Commissari Sportivi (Ex Casello Idraulico, via Roma, Follonica) .

– Prima riunione del . Verifiche sportive e assegnazione numeri di gara (Marina di Scarlino – Ristorante Zero Distanze):

(Marina di Scarlino – Ristorante Zero Distanze): Venerdì 4 aprile , 19:30 – 20:30 (1° gruppo iscritti Shakedown).

, (1° gruppo iscritti Shakedown). Sabato 5 aprile , 8:00 – 9:00 (1° gruppo iscritti Shakedown).

, (1° gruppo iscritti Shakedown). Sabato 5 aprile , 9:00 – 13:30 (1° gruppo iscritti Shakedown).

, (1° gruppo iscritti Shakedown). Tutti gli altri: 11:30 – 13:00. Verifiche tecniche (Marina di Scarlino – Lungomare Garibaldi) Sabato 5 aprile , 8:30 – 10:00 (1° gruppo iscritti Shakedown).

, (1° gruppo iscritti Shakedown). Sabato 5 aprile , 10:00 – 13:30 (2° gruppo iscritti Shakedown).

, (2° gruppo iscritti Shakedown). Altri: 11:30 – 13:00. Shakedown (Strada Provinciale Gavorranese, km 2,800 – Finale PS 4) Sabato 5 aprile , 11:00 – 13:15 (1° gruppo).

, (1° gruppo). Sabato 5 aprile, 13:15 – 15:30 (2° gruppo). Orari principali Pubblicazione ordine di partenza: sabato 5 aprile , ore 15:00 .

sabato , ore . Partenza 1° concorrente: sabato 5 aprile , ore 17:30 (Follonica, Piazza D. Guerrazzi) .

sabato , ore . Ingresso riordino notturno: sabato 5 aprile , ore 21:55 (Follonica, Via Amorotti) .

sabato , ore . Richiesta riammissione in gara: sabato 5 aprile , entro le ore 22:30 .

sabato , entro le ore . Pubblicazione ordine di partenza – 2ª giornata: sabato 5 aprile , entro le ore 23:00 .

sabato , entro le ore . Uscita riordino notturno: domenica 6 aprile , ore 8:00 .

domenica , ore . Arrivo 1° concorrente: domenica 6 aprile , ore 17:40 (Follonica, Piazza D. Guerrazzi).

domenica , ore Premiazione sul palco d’arrivo: domenica 6 aprile .

domenica . Verifiche post-gara: Follonica – Officina Tozzini e Ciacci.

Esposizione classifiche finali: domenica 6 aprile, ore 18:30. Direzione Gara e Segreteria (Follonica, Ex Casello Idraulico, Via Roma) Sabato 5 aprile , 7:30 – 23:30.

, Domenica 6 aprile, 7:30 – 20:00. Sala Stampa (Marina di Scarlino – Lungomare G. Garibaldi) Sabato 5 aprile , 9:00 – 22:30 .

, . Domenica 6 aprile, 8:00 – 20:00.





