Sport "Final Four WSE Trophy Cup" di Hockey 2 aprile 2025

L'ASD Follonica Hockey 1952 organizza, con il patrocinio del Comune di Follonica, l’evento sportivo "Final Four WSE Trophy Cup" dal 4 al 6 aprile 2025 alla Pista Armeni, in Loc. Capannino. Follonica: La prima edizione di questa importante manifestazione, vedrà la partecipazione di 4 squadre provenienti da tutta Europa: oltre alla Innocenti Costruzioni Hockey Follonica, squadra di casa, saranno della gara Pas Alcoy dalla Spagna, Roller Biasca dalla Svizzera e US Coutras dalla Francia, per un totale stimato di 150 atleti. Dopo la prova pista di venerdì 4 aprile, l’evento inizierà sabato 5 alle ore 16 con la prima sfida e proseguirà fino alla finale di domenica 6 aprile con fischio d’inizio alle ore 12.30. Per informazioni sull’acquisto dei biglietti è necessario rivolgersi alla e-mail: follonicahockey1952@gmail.com “Siamo felici di sostenere questa importante manifestazione, sempre nell’ottica della diffusione dei valori dello sport, inteso anche come occasione di crescita del territorio e di promozione”, dice il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani.



