49° Rally Trofeo Maremma, via alle iscrizioni. Ecco il programma della gara

Follonica: Il Trofeo Maremma avvia i motori e conferma il ritorno al passato, sarà questo il motivo conduttore della 49° edizione del Trofeo Maremma che andrà in scena nei giorni 5 e 6 aprile 2025.

Grande entusiasmo per l'annuncio dell'evento da parte del patron Paolo Santini, a dimostrazione di quanto sia importante la gara che andrà in scena nella Città del Golfo. Già sale l'attesa per una gara densa di novità con l conferme del ritorno al passato, per quanto concerne il tracciato e per le manifestazioni collaterali, quali il rally storico con delle vetture che hanno fatto la storia dei rally famosi.

Valido come gara nazionale, si ripropone nella cittadina tirrenica, con grande entusiasmo. Si parte e si arriva nel Centro di Follonica, ( partenza da piazza Guerrazzi, davanti alla gelateria Pagni.

Il riordino notturno sarà in via Amorotti, mentre il parco assistenza sarà a Marina di Scarlino.

Sotto l'aspetto tecnico-organizzativo, sono in programma otto prove speciali, per un totale complessivo di chilometri 72,250 sui 442,30 km dell'intero tracciato. Sono prove speciali strutturate in un solo giorno di gara , che ovviamente rispecchieranno la tradizione del rally follonichese, andando a proseguire la sua grande storia e certamente soddisfare gli equipaggi già esigenti.

Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 24.00 del 27 marzo.





La direzione della scuderia Maremma Corse 2.0 rende noto il programma ufficiale dell'evento.

Apertura iscrizioni, giovedì 6 marzo 2025, chiusura iscrizioni venerdì 28 marzo 2025, ore 24.00.

Consegna Road Book e Briefing ( obbligatorio per l'intero equipaggio), giovedì 3 aprile 2025 19,30-20,30.

Marina di Scarlino – Ristorante Zero distanze.

Ricognizioni percorso: venerdì 4 aprile 2025- PS 3 e 4 dalle 10,00-alle 18,00- PS 1 ore 16,00- ore 20,00.

Ingresso Mezzi Service Area- Marin di Scarlino Lungomare G. Garibaldi, venerdì 4 aprile 2025, ore 19,00- ore 20,00.

1° Riunione Collegio Commissari Sportivi- Follonica- Ex Casello Idraulico- Via Roma-sabato 5 aprile 2025 ore 11.00.

Verifiche Sportive e numeri gara- Marina di Scarlino- Ristorante Zero Distanze: venerdì 4 aprile 2025- 1° Gruppo Iscritti shakedown ore 19,30-20,30.

Sabato 5 aprile 2025- 1° Gruppo Iscritti shakedown ore 8,00-0re 9,00.

2° Gruppo Iscritti shakedown ore 9,00-ore 10,30- Tutti gli altri ore 11-12,30.

Verifiche Tecniche - Marina di Scarlino- Lungomare G.Garibaldi

Sabato 5 aprile 2025- 1° Gruppo Iscritti shakedown ore 8,30-ore 10,00.

2° Gruppo Iscritti shakedown ore 10,00- ore 11,30. Tutti gli altri 11,30-13,00.

Shakedown- Strada provinciale gavorranese – km. 2,800 tratto finale ps 4

Sabato 5 aprile 2025- 1° Gruppo 11,00- 13,15. 2° Gruppo 13,15-15,30

Pubblicazione ordine di partenza- sabato 5 aprile 2025, ore 15.

Partenza Primo Concorrente- Follonica Piazza D Guerrazzi, ore 17,00.

Ingresso Riordino Notturno- Follonica- Via Amorotti - sabato 5 aprile 2025, ore 21,55.

Richiesta riammissione in Gara – sabato 5 aprile 2025 entro ore 22,30

Pubblicazione Ordine di Partenza 2° Giornata entro le ore 23,00

Uscita Riordino Notturno, domenica 6 aprile 2025, ore 8,00

Arrivo Primo Concorrente- Follonica, piazza D Guerrazzi, domenica 6 aprile 2025, ore 17,40.

Premiazioni sul palco di arrivo, domenica 6 aprile 2025.

Verifiche Post gara – Follonica, Officina Tozzini e Ciacci, domenica 6 aprile 2025

Esposizione classifiche, domenica 6 aprile 2025

Direzione Gara e Segreteria- Follonica Ex Casello Idraulico- Via Roma : sabato 5 aprile 2025 ore 8,00- ore 23,30.

Domenica , ore 7,30-20,00.

Sala Stampa – Marina di Scarlino- Lungomare G- Garibaldi- sabato 5 aprile 2025: ore 9,00 ore 22,30.

Domenica 6 aprile 2025, ore 8,00 ore 20,00.

(foto Marco Ferretti)