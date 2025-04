49° Rally Trofeo Maremma - 10° Trofeo Maremma Storico, le Modifiche alla circolazione, 5 e 6 aprile 2025

Sabato 5 e domenica 6 aprile torna a Follonica il Rally Trofeo Maremma con la 49° edizione. In occasione della manifestazione sono previste modifiche alla circolazione con ordinanza n. 131

Follonica: ospita il 49° Rally Trofeo Maremma, organizzato dal Comitato Trofeo Maremma con il patrocinio del Comune di Follonica.

Per il terzo anno consecutivo, la manifestazione motoristica partirà dal centro cittadino, in Piazza Guerrazzi, che sarà anche la location della conclusione della gara, dopo che i partecipanti avranno percorso 8 prove speciali nella giornata di domenica 6 aprile 2025 . La kermesse motoristica partirà da Piazza Guerrazzi e, dopo aver attraversato il centro cittadino, approderà in via Amorotti, sede che ospiterà il riordino notturno.

La novità è il ritorno al passato, sia per quanto riguarda il tracciato che per le manifestazioni collaterali, come il 10° Rally Trofeo Maremma Storico; infatti saranno in gara vetture che hanno fatto la storia del rallysmo mondiale.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, con ordinanza n. 131 sono previste modifiche alla circolazione in varie strade e piazze della città nei giorni 5 e 6 aprile 2025 , come indicato di seguito.

Ordinanza n. 131:

1. Di istituire il “DIVIETO DI SOSTA 0-24 CON RIMOZIONE COATTA” dalle ore 8.00 del 05/04/2025 alle ore 21.00 del 06/04/2025 , nel tratto di via Albereta e piazza XXV Aprile compreso fra via Giacomelli e via Zara.

2. Di istituire il “DIVIETO DI SOSTA 0-24 CON RIMOZIONE COATTA E TRANSITO” in piazza Guerrazzi (ZTL) e viale Italia 1 (gelateria Pagni) dalle ore 8.00 del 05/04/2025 alle ore 12.00 del 07/04/2025 .

3. Divieto di sosta (0-24) con rimozione coatta e transito nel 50% dell'area di sosta di piazza XXV Aprile lato nord (pizzeria Ballerini).

4. Divieto di transito in via Albereta e piazza XXV Aprile (tratto esterno all'area di sosta) tratto compreso fra l'intersezione con via Giacomelli e viale Carducci dalle 16.30 alle ore 19.00 del 05/04/2025 comunque fino al completamento delle operazioni di partenza.

5. Di istituire divieto di transito e sosta (0-24) con rimozione coatta in via Parri (ZTL), via Amorotti (ZTL) e piazza Sivieri (AP) dalle ore 17.00 del 05/04/2025 alle ore 10.00 del 06/04/2025 , vietando la sosta anche agli autorizzati ed invalidi.

6. Di istituire divieto di sosta con rimozione coatta in via Albereta lato dx del senso di marcia nel tratto compreso fra via Bicocchi e via Parri dalle ore 19.00 alle 23.30 del 05/04/2025 consentendo così l'incolonnamento dei veicoli partecipanti alla manifestazione per poi accedere in via Parri.

7. Divieto di transito e sosta (0-24) con rimozione coatta in viale Italia (ZTL) tratto compreso fra piazza Guerrazzi e via Matteotti e via Matteotti (ZTL) tratto compreso fra viale Italia e via Fratti, dalle ore 14.00 alle 22.00 del 06/04/2025 .

8. Divieto di transito in via Albereta e piazza XXV Aprile (tratto esterno all'area di sosta) tratto compreso fra l'intersezione con via Giacomelli e viale Carducci dalle 16.00 alle ore 21.00 del 06/04/2025 .

Le presenti limitazioni al transito ed alla sosta valgono per tutte le categorie di veicoli compresi quelli al servizio delle persone diversamente abili.

Sono esclusi dalle limitazioni i veicoli di soccorso, della Forza Pubblica, i partecipanti all'evento (tabellati) e quelli dell'organizzazione contraddistinti da apposito tagliando.