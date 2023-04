43^ Fiera Madonnino: a tagliare il nastro sarà il sottosegretario La Pietra

Gtosseto: Nei giorni 23,24,25 aprile 2023 il Centro Fiere di Grosseto si riempirà di espositori, spettacoli ed eventi, basta guardare i numeri di queste due grandi fiere, per capire la loro importanza non solo per Grossetofiere ma per tutto il territorio grossetano.





Ad inaugurare le due fiere sarà il Sottosegretario di Stato all’Agricoltura Senatore Patrizio La Pietra alla presenza delle massime autorità locali e regionali e dei parlamentari grossetani, il Senatore Simona Petrucci e gli onorevoli Fabrizio Rossi e Marco Simiani

La Fiera del Madonnino ed il Game Fair, insieme riassumono al meglio la mission di Grossetofiere, nata per promuovere i settori trainanti dell’economia locale e creare indotto e ritorni su tutto il territorio, non dimenticando che le due fiere vanno ad alimentare direttamente il mercato interno utilizzando per lo più fornitori locali per la loro organizzazione.

La Fiera del Madonnino ed il Game Fair che promuove il mondo venatorio e gli sport che si praticano all’aria aperta, hanno molteplici punti in comune ed il Centro Fiere per la sua particolare localizzazione ha ampi spazi aperti ideali per organizzare le due fiere in contemporanea. Le due fiere si completeranno a vicenda ed insieme produrranno sicuri benefici, sia per gli espositori che vedranno aumentare il numero dei visitatori, sia per il pubblico che potrà usufruire di due eventi fieristici in contemporanea.





Generalmente chi pratica l’agricoltura ama la vita all’aria aperta ed esercita le attività venatorie ed è proprio su queste affinità che Grossetofiere ha sviluppato il suo progetto. Sarà la più grande manifestazione mai organizzata in Toscana, tra le maggiori per estensione sul territorio nazionale, la fiera del Madonnino è l’emblema di semplicità e ruralità, simbolo di un legame forte tra il territorio ed i suoi abitanti. Grazie alla partecipazione degli agricoltori viene accreditata come la manifestazione dell’agricoltura Toscana e annoverata fra le prime cinque fiere più importanti del settore agricolo in Italia.

Pur mantenendo le tradizioni e le proprie origini la Fiera del Madonnino si pone l’obiettivo di essere contemporanea adeguando il proprio prodotto alle esigenze del mercato, migliorando, modernizzando e adattando i temi della fiera. Tanti eventi caratterizzeranno la 43° edizione, tra cui l’innovativo padiglione digital 4.0 e della sostenibilità realizzato con la preziosa ed operativa collaborazione di Confindustria Toscana Sud, con l’obiettivo di arricchire la fiera di uno spazio in cui promuovere gli strumenti e le metodologie che offrono nuovi contenuti alla cosiddetta agricoltura di precisione o smart farming dove software, sensoristica, e tecnologie IoT sono le componenti essenziali di questo nuovo modello produttivo.

Non mancherà la zootecnia dove in stretta collaborazione con l’Associazione Nazionale Allevatori e l’Associazione Regionale Allevatori Toscana, sarà organizzata la grande esposizione zootecnica dedicata alle biodiversità, oltre alla fattoria didattica rivolta interamente ai bambini.

Il Game Fair è il più grande evento outdoor italiano, giunto al suo 31° appuntamento, presenterà un ricco palinsesto di eventi, con l’inserimento di nuovi settori rivolti a valorizzare le discipline all’aria aperta, a promuovere uno stile di vita sano e immerso nella natura, offrendo alle migliaia di appassionati tre giorni fra tradizione venatoria, tiro sportivo, equitazione e cinofilia.

Provare è la caratteristica che rende unica questa manifestazione, il visitatore potrà diventare il vero protagonista della fiera cimentandosi nelle numerose discipline presenti che difficilmente trova altrove. Grossetofiere custodisce gelosamente questa manifestazione internazionale che, non ha uguali sul territorio nazionale e rappresenta un patrimonio da preservare non solo per i brands che rappresenta ma per il messaggio più che mai attuale che esalta la vita all’aria aperta, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Il game Fair avrà anche un ricco programma di eventi e spettacoli che si alterneranno nel ring centrale e nell’arena dedicata al tiro a volo sportivo. In quest’ultima Raniero Testa, Alfiere dello Sport, Tiratore Estremo, Showman, detentore di 14 record del mondo, darà vita a spettacoli che normalmente ripete solo in pochissime occasioni in tutta Europa.





Il Presidente di Grossetofiere Andre Masini sottolinea “a nome del Consiglio di Amministrazione e di tutto lo staff, siamo onorati di poter presentare il lavoro svolto per un progetto fieristico di questa rilevanza, ringrazio i numerosi espositori che in un momento così difficile hanno scelto Grossetofiere per promuovere le proprie attività. Auguriamo a tutti una buona permanenza nel Centro Fiere che si presenterà ricco di colori e di speranza per la rinascita non solo delle attività fieristiche ma di un intero sistema economico.

La Fiera del Madonnino ed il Game Fair rappresentano uno strumento di promozione e valorizzazione territoriale di estrema importanza, oltre ad essere volano per le attività economiche. Oggi più che mai c’è bisogno di uno sforzo comune per non perdere ciò che faticosamente è stato costruito nel tempo. L’augurio è che gli sforzi di Grossetofiere in un momento così difficile siano capiti e le sue attività siano giustamente supportate dalle Istituzioni”.

“Con un solo biglietto “, ricorda il Direttore di Grossetofiere Carlo Pacini “si potrà partecipare alle due più grandi manifestazioni organizzate in Toscana, gli ampi parcheggi saranno gratuiti come l’ingresso per i bambini fino a 12 anni, l’impegno organizzativo è stato enorme, non basterà un giorno intero per visitare questa grande manifestazione. Siamo sicuri però che i nostri sforzi saranno come sempre ripagati dal grande pubblico di agricoltori e di appassionati della vita rurale che troveranno tante le sorprese all’interno dell’area fieristica, tre giorni intensi che rimarranno nella storia di Grossetofiere”.

Diamo alcuni numeri

25 le società che hanno lavorato per creare e preparare l’area

120 le persone che hanno lavorato per la realizzazione della parte espositiva

240 le tensostrutture montate

30 i box in scuderia che accolgono i cavalli

2.700 mt lineari di transenne utilizzati

100 i cartelli di segnaletica interni

50 i cartelli di segnaletica esterna

500 posti nella tribuna

10 KM chilometri di segnatura del villaggio

100 animali coinvolti negli eventi

150 le esibizioni sul Ring spettacoli

80 le persone dello staff durante la Manifestazione

20 le aree interattive

200 ed oltre gli appuntamenti

8 linee di tiro a volo

30 modelli di fucile da provare

4 poligoni del tiro no fire