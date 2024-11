«RI...CREAZIONE». Al via la stagione teatrale di Piancastagnaio

Piancastagnaio (SI): Al via la stagione teatrale di Piancastagnaio, con nomi di grande richiamo - che saranno svelati nei prossimi giorni - insieme a commedie locali dal grande appeal.

Si parte domenica 24 novembre (ore 17,30) con la Compagnia popolare "Amici del Teatro" di Saragiolo che porta in scena «Ri...Creazione». Una commedia - scritta da Senio Nucciotti - che torna a grande richiesta, considerando che le precedenti rappresentazioni avevano registrato il tutto esaurito con oltre duecento paganti per sera.

«In questo oblio di tecnica e di tecnicismo - spiega il direttore artistico Gianmarco Nucciotti - tendono a scomparire le essenze più belle e più importanti della natura umana, facendoci dimenticare, troppo spesso, l’umiltà, l’amore, il rispetto per l’altro, per lo straniero, per gli animali, per la natura, per la terra da cui veniamo. La domanda che ci poniamo è: "cosa resterà di questi 'umani' sempre più gestiti da proiezioni immaginarie come il Metaverso e da scelte super-intelligenti come l’intelligenza artificiale?».

Consigliato a un pubblico di tutte le età. Domenica 24 novembre, ore 17,30 al Teatro Comunale di Piancastagnaio. Ingresso, fuori abbonamento, 10 e 8 euro.