3^ Categoria: La finale play-off va alla Maglianese che s'impone sulla Castiglionese

Paganico: Bella e avvincente finale play-off di 3^ Categoria, quella disputata domenica 14 maggio sul campo "neutro" di Paganico di fronte a oltre 700 tifosi. La finale play-off va alla Maglianese che s'impone sulla Castiglionese 2-1.

La rete del successo porta la firma di Filippo Conti che al quarantesimo della ripresa sigla la rete del 2-1 per la Maglianese. Nel primo tempo era passata in vantaggio la Maglianese la 14' con rete di testa di Terzaroli. La Castiglionese aveva rimesso in parità la gara al 40' con Marinai. Poi dopo una gara bella e vibrante, arriva all'ottantesimo la rete della vittoria per la Maglianese, che così vince la finalissima play-off.





