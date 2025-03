24 Marzo 2025: Le Scuole Italiane Ricordano l’Eccidio delle Fosse Ardeatine – Per Non Dimenticare

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani invita tutte le istituzioni scolastiche italiane a commemorare, il 24 marzo 2025, il tragico eccidio delle Fosse Ardeatine, affinché il ricordo di questa strage possa continuare a rappresentare un monito contro ogni forma di oppressione e violenza. (foto wikimedia)

L’eccidio delle Fosse Ardeatine, avvenuto il 24 marzo 1944, rappresenta uno dei crimini più efferati perpetrati dalle forze di occupazione naziste in Italia. La rappresaglia, in risposta all’attacco partigiano di via Rasella, portò alla brutale esecuzione di 335 innocenti: civili, militari, antifascisti, ebrei e prigionieri politici. Tale atto di ferocia ha lasciato un segno indelebile nella memoria storica del nostro Paese, ricordandoci l’importanza di difendere i valori della libertà, della democrazia e della giustizia.

Per onorare la memoria delle vittime e sensibilizzare le nuove generazioni sul valore della Resistenza e dei diritti umani, il Coordinamento invita le scuole di ogni ordine e grado a organizzare momenti di riflessione, letture, incontri con storici ed esperti, nonché attività laboratoriali volte a stimolare una maggiore consapevolezza sulle tragiche conseguenze delle guerre e dei regimi totalitari.

Si suggerisce, inoltre, la realizzazione di elaborati creativi (testi, poesie, video, rappresentazioni artistiche) che possano esprimere il sentimento di impegno civile e memoria storica, coinvolgendo studenti e docenti in un percorso di educazione alla cittadinanza attiva.

Ricordare le Fosse Ardeatine significa ribadire con forza che l’orrore non deve ripetersi e che il rispetto per la dignità umana è un valore imprescindibile per la costruzione di una società giusta e solidale. Le scuole, in quanto presidi di formazione ed educazione ai diritti umani, hanno il compito fondamentale di trasmettere questa consapevolezza alle giovani generazioni.

Oggi, con rispetto e commozione, rendiamo omaggio alle vittime dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Un atto di barbarie che colpì civili e militari, uomini di ogni età e fede, accomunati dalla crudeltà della guerra e dalla ferocia della repressione nazifascista.

Il loro sacrificio non è dimenticato. La memoria di questa tragedia deve essere monito per il presente e il futuro: affinché la libertà, la giustizia e la pace siano valori da difendere ogni giorno.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani si rende disponibile a fornire materiali didattici e supporto alle scuole interessate, affinché la commemorazione possa essere un momento di profonda riflessione e crescita per tutti gli studenti.

# NonDimentichiamoPerNonRipetere

Invitiamo ad inviare al CNDDU (email: coordinamentodirittiumani@gmail.com) le proposte educative e le iniziative realizzate per l’occasione.