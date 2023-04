171° Polizia Stato, On. Rossi: “La nostra Polizia sempre dalla parte dei cittadini”

Grosseto: Viene celebrata a Grosseto, come in altre città italiane mercoledì 12 aprile, la festa per i 171 anni della Polizia di Stato, con la quale si ricorda in particolare tutti quei poliziotti, servitori dello Stato e delle Istituzioni, deceduti durante il proprio lavoro, salvaguardando la legalità per il bene dei cittadini”, così interviene il Deputato Fratelli d’Italia Toscana, componente VIII^ Commissione della Camera dei Deputati Fabrizio Rossi e coordinatore regionale Fratelli d'Italia Toscana, in occasione della celebrazione di questo importante anniversario della Polizia di Stato.







“Anche la questura di grossetana, - commenta l’Onorevole Fabrizio Rossi - con alla guida il questore dottor Antonio Mannoni, celebra questo importante avvenimento, facendolo dapprima davanti alla sede di via Palatucci e successivamente al teatro degli Industri della nostra città. Un Questore molto concentrato alle esigenze del territorio che con l’ausilio dei suoi uomini e donne è sempre stata attento alla salvaguardia della legalità nella nostra provincia, dove, in sinergia con le altre forze dell’ordine territoriali, ha compiuto spesso moltissimi interventi a salvaguardia della legalità e in difesa dei cittadini onesti. Non ultimo, quello riguardante i 27 provvedimenti di divieto di ritorno nei confronti di altrettante persone che avevano partecipato a rave party illegali. Il primo, nel mese di aprile dello scorso anno nel comune di Cinigiano, il secondo, nel mese di luglio nella frazione di Tirli, nel comune di Castiglione della Pescaia”.

“Un grazie, e un grande plauso, va a tutte le nostre donne e uomini in divisa che ogni giorno dedicano il loro lavoro per la tutela della legge e il benessere dei cittadini. Un pensiero particolare va soprattutto a tutti quei poliziotti, uomini e donne, che per difendere la legalità, purtroppo oggi non ci sono più, in quanto vittime di delinquenti, hanno sacrificato la loro vita per difendere tutti noi”, conclude l’On.le Fabrizio Rossi, coordinatore regionale Fratelli d'Italia Toscana.





Nelle foto: alcuni momenti della cerimonia di oggi a Grosseto, l'ingresso del questore con accanto il prefetto di Grosseto, dr.ssa Paola Berardino, e una foto di repertorio incontro Questore Antonio Mannoni e On.le Fabrizio Rossi d'inizio 2023 in occasione della cattura del boss mafioso Messina Denaro.