"100 Canti per Grosseto". Pratiche ed esercizi per una lettura popolare della Divina Commedia

Progetto realizzato con il contributo di Comune di Grosseto e Fondazione CR Firenze

Grosseto: Lunedì 2 dicembre 2024 alle 17 sarà presentato a Grosseto presso Palazzo Mensini, nell'aula magna della biblioteca Chelliana, il progetto “100 Canti per Grosseto”, che propone per la prima volta nel capoluogo maremmano la storica maratona dantesca ideata da Culter nel 2006, un percorso di educazione popolare che si conclude con la lettura pubblica dei versi della Divina Commedia declamati da centinaia di cantori e cantrici.

Il progetto, che si rivolge a cittadine e cittadini di tutte le età, alle scuole e alle associazioni, si concluderà domenica 16 febbraio 2025 con un grande evento corale, che andrà in scena in alcuni dei luoghi più significativi del centro storico di Grosseto.

“L’associazione Culter di Firenze – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l'assessore alla Cultura Luca Agresti e quello all'Istruzione Angela Amante - porta a Grosseto un’iniziativa che ha viaggiato per tutta la Toscana e che richiama l'attenzione sull’opera di Dante, permettendo a tutti di sperimentarla come momento di incontro attraverso lo spunto culturale. Abbiamo così – proseguono - l’opportunità di ritrovarci e vivere la lettura come condivisione di obiettivi e spirito di socializzazione. Con questo evento andiamo a valorizzare le nostre strutture, a partire dalla rinnovata Chelliana, e viviamo i diversi spazi del centro storico riappropriandoci dei luoghi di eccellenza della cultura. Il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti rappresenta un valore aggiunto dal significato profondo e irrinunciabile: quello proposto è dunque un percorso ampio ed estremamente formativo. Siamo lieti – concludono sindaco e assessori - di celebrare, così, la straordinaria figura di Dante”.

La presentazione del progetto, in programma il 2 dicembre, sarà anche l’occasione per ascoltare alcuni cantori che da anni partecipano alla manifestazione, che declameranno una selezione di canti, tra cui l’XI canto del Paradiso dedicato a San Francesco.

Durante la presentazione sarà inoltre possibile iscriversi, ricevere il proprio canto e partecipare così al percorso di formazione alla lettura della Divina Commedia con i direttori artistici Franco Palmieri e Francesco Rainero.

I cantori e le cantrici sono il vero motore e cuore della manifestazione, testimonianza di un progetto coinvolgente e appassionante basato sull’avvicinamento alla parola e alla poesia di Dante. ll fascino di questo percorso di formazione – sostengono i direttori artistici – si rinnova ogni volta nell’emozione e nell’entusiasmo con cui le persone si mettono in gioco e con coraggio, convinzione e passione diffondono una poesia che parla di temi universali, di ognuna e ognuno di noi.

Il percorso di formazione coinvolgerà giovani, anziani, famiglie, cittadini comuni e personaggi di spettacolo, rappresentanti delle istituzioni grossetane, associazioni culturali e di volontariato, scolaresche e detenuti, uniti nella costruzione di una grande performance popolare.

A ideare e organizzare la manifestazione l’associazione Culter, da anni impegnata in percorsi di partecipazione e educazione popolare dedicati alla Divina Commedia, con il contributo del Comune di Grosseto e la Fondazione CR Firenze.

L’associazione Culter, fondata come associazione culturale nel 2006 da Chiara Damiani, Argentina Giusti e Enrica Maria Paoletti, si occupa di ideazione e sviluppo di progetti educativi e culturali, intrecciando tradizione e innovazione, identità e patrimonio artistico, partecipazione popolare e creatività diffusa. Le competenze e le diverse esperienze di chi la compone la rendono una struttura flessibile capace di lavorare su grandi progetti come su percorsi site specific. In questi anni ha sviluppato un’originale metodologia di lavoro basata su vocazione alla didattica e impegno nella diffusione della cultura e del patrimonio artistico.

Il 2 dicembre dalle ore 17 presso l’Aula Magna della Biblioteca Chelliana sarà possibile avere informazioni, iscriversi e ricevere il canto su cui prepararsi.

Iscrizioni e informazioni: cell 388 4609980 - progetti@culter.it