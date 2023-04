Cultura “100 anni di Calvino in Rete”: ecco tutti gli appuntamenti del mese di aprile 6 aprile 2023

Redazione Domani, 7 aprile, lo spettacolo alla Biblioteca Chelliana. Prosegue il calendario degli eventi della Rete Grobac dedicati allo scrittore con quindici nuove tappe in tutta la provincia di Grosseto

Grosseto: Prosegue anche nel mese di aprile il calendario degli "110 anni di Calvino in Rete", promossi dalla Rete Grobac e dedicati allo scrittore che riposa nel cimitero di Castiglione della Pescaia. Il primo appuntamento del mese si terrà venerdì 7 aprile, alle ore 18, alla Biblioteca Chelliana con “Fiabe italiane”, lo spettacolo della compagnia AnimaScenica: un reading musicale dell’omonima opera interpretata da Irene Paoletti, con musiche di Emanuele Bocci. Venerdì 14 aprile ore 17, alla biblioteca comunale “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia si terrà “Se una notte d’inverno un viaggiatore” della compagnia Teatro Studio, una riflessione sui meccanismi e sugli incanti della letteratura. Di nuovo “Fiabe italiane” di AnimaScenica farà tappa lunedì 17 aprile, alle ore 11 alla biblioteca comunale di Porto Santo Stefano, mentre alle ore 17.30, alla biblioteca comunale Antonio Gamberi di Roccastrada, si terrà “Il sentiero dei nidi di ragno”, la storia di Pin, rappresentata dal Teatro Studio con letture di Pierini, Tozzini e Pistolesi e la regia di Daniela Marretti. Sarà invece un triplo appuntamento quello di martedì 18 aprile: alle ore 11, alla biblioteca comunale di Arcidosso, e alle ore 18, alla biblioteca Pietro Raveggi di Orbetello, si terrà “Fiabe italiane” della compagnia AnimaScenica; mentre alle ore 17, alla biblioteca comunale La Piccola di Capalbio, il Teatro Studio presenterà “L’altra Euridice”, una lettura scenica con Marretti, Pierini e Pistolesi. Tre gli appuntamenti in programma anche mercoledì 19 aprile: alle ore 10.45 alla biblioteca comunale La Piccola di Capalbio, AnimaScenica presenterà “Fiabe italiane”, che nel pomeriggio, alle 17, sarà messo in scena anche a Massa Marittima; alla biblioteca di Porto Santo Stefano, alle ore 18, sarà la volta de “L’altra Euridice” della compagnia Teatro Studio. Ancora “Fiabe italiane” di AnimaScenica farà tappa giovedì 20 aprile, alle ore 10.30 alla biblioteca comunale di Scarlino, mentre venerdì 21 aprile, alle ore 10.30 all’Istituto comprensivo tre di Scansano, sarà la volta de “Il visconte dimezzato” della compagnia Teatro Studio, la lettura scenica interattiva che, partendo dalle vicende fiabesche del Visconte “che fu dimezzato e delle sue parti che ebbero vita propria, propone una riflessione sulla necessità di saper accogliere le nostre parti, anche quelle più “oscure”, e integrarle, alla ricerca dell’equilibrio nel proprio agire. Gli ultimi tre appuntamenti del mese sono fissati per mercoledì 26 aprile, alle ore 11.30 a Monterotondo Marittimo, e giovedì 27 aprile, alle ore 10.30 alla biblioteca comunale Antonio Gamberi di Roccastrada, con lo spettacolo “Fiabe italiane” della compagnia AnimaScenica; mentre venerdì 28 aprile, alle ore 10.30 alla biblioteca della Ghisa di Follonica, si chiuderà con “Il sentiero dei nidi di ragno” di Teatro Studio.

Per informazioni sugli eventi "100 anni Calvino in Rete" è possibile scrivere alla biblioteca comunale di Castiglione della Pescaia, che organizza gli eventi di promozione della lettura: biblioteca.comunale@comune.castiglionedellapescaia.gr.it

