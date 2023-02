1° marzo Giornata nazionale della Cura della vita delle persone e del pianeta

All’iniziativa 22 classi dell'istituto comprensivo Leopoldo II di Follonica, per un totale di 270 bambine, bambini, ragazze e ragazzi



Follonica: Domani, mercoledì 1 marzo si celebra la prima "Giornata nazionale della Cura della vita delle persone e del pianeta" promossa dal Comitato promotore della Marcia PerugiAssisi, dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace e da numerose altre organizzazioni. In 112 città di 19 regioni italiane, migliaia di studenti, studentesse e insegnanti usciranno dalle loro scuole (132 in totale) per andare a conoscere e ringraziare le persone che si prendono cura di noi e degli altri.





Parteciperanno all’iniziativa 22 classi dell'istituto comprensivo Leopoldo II di Follonica, per un totale di 270 bambine, bambini, ragazze e ragazzi. Le classi hanno creato una mappa virtuale dei luoghi della Cura della propria città e tutte le classi coinvolte, nella giornata di domani, usciranno sul territorio per visitare la sede prescelta. Le classi 2A-B, 3A-B-C e 4A-B della scuola primaria Don Milani visiteranno, rispettivamente, l'Emporio della solidarietà della Caritas, la sede della Croce Rossa Italiana e la sede dei Carabinieri della Biodiversità di Follonica.

Sarà l’occasione per incontrare e intervistare i volontari e gli operatori che tanto hanno a cuore il benessere dei propri concittadini e la salute dell’ambiente in cui viviamo. Le classi 5A-B-C a loro volta, si occuperanno con entusiasmo dell’orto e della pulizia del loro giardino scolastico. La classe 1B della scuola secondaria Arrigo Bugiani si dedicherà alla cura delle piante seminate durante l’anno nell'area pubblica dell’ex-Ilva. La classe 2E si recherà al centro di raccolta di rifiuti Sei Toscana per parlare con gli operatori che si occupano quotidianamente della pulizia della città. La classe 3C sarà impegnata nella riqualificazione dei muri esterni dell’edificio scolastico, attraverso la realizzazione collettiva di un murales.

I bambini e le bambine delle scuole dell'Infanzia il Fontino e i Melograni si prenderanno cura con amore dei giardini delle proprie scuole e delle aree verdi dei loro quartieri. La Giornata Nazionale della Cura è parte integrante del Programma Nazionale di educazione civica e di cura delle nuove generazioni “Per la pace-Con la cura” che si concluderà domenica 21 maggio 2023 con la Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità intitolata “Trasformiamo il futuro”.

Il 1 marzo è l’Equal Care Day La Giornata della Cura della vita delle persone e del pianeta è promossa in occasione dell’Equal Care Day, una iniziativa promossa nel 2016 da una rete tedesca che vuole promuovere la rivalutazione e un’equa ripartizione dei lavori di cura nella nostra società. I promotori della Giornata della cura in Italia sono il comitato promotore Marcia PerugiAssisi, r la rete nazionale delle Scuole di Pace, il coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, la rete Salute Welfare Territorio (Salute diritto fondamentale, SOS Sanità, Salute Internazionale, Lisbon Institute of Global Mental Health, Con/F/ Basaglia, Campagna Primary Health Care Now or Never), Articolo 21, Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’università di Padova, EIS - Scuola di Alta Formazione “Educare all’Incontro e alla Solidarietà” della LUMSA di Roma, e la Tavola della Pace.