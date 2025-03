Zarrillo per la solidarietà: concerto al Moderno per la campagna del 5x1000 di Fondazione Il Sole

Parte con un super evento il 5 per mille della Fondazione Il Sole: sarà Michele Zarrillo il testimonial che si esibirà al teatro Moderno il 31 maggio alle 21.

Grosseto: Un appuntamento che unisce musica e impegno sociale, promosso in collaborazione con Lux Event Italia e con il sostegno del Comune di Grosseto e di numerosi partner. Per celebrare l’iniziativa, oggi, nello storico negozio di articoli musicali Clan della Musica, viene registrato un video promozionale che vede coinvolti i ragazzi della Fondazione Il Sole, guidati dall’esperienza di Alfredo Tetrao e Marco Marroni, da anni vicini alla realtà grossetana. Un’occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza del 5x1000, un gesto semplice ma fondamentale per sostenere le attività della Fondazione, che ogni giorno lavora per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità.

“Siamo orgogliosi di avere al nostro fianco un artista come Michele Zarrillo, che con la sua musica darà voce alla nostra causa - dichiara il presidente della Fondazione Il Sole Marco Scandroglio -. Questo evento rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare il pubblico e sostenere le attività della Fondazione”. “Il nostro obiettivo è coinvolgere sempre più persone nella missione della Fondazione, e grazie a iniziative come questa possiamo farlo con entusiasmo e passione - aggiunge Tiziana Tenuzzo, responsabile del comitato e del fundraising della Fondazione Il Sole -. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Fondamentali per il concerto del 31 maggio sono stati gli sponsor: Iren Group, Spirulina Becagli, Fondazione CR Firenze, Terranova Software e Agenzia Generali di Gianluca Ceccarini”. “Come Amministrazione comunale siamo lieti di sostenere questa iniziativa, che coniuga la grande musica con un messaggio di solidarietà e inclusione - commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore alla Cultura Luca Agresti -.

La Fondazione Il Sole rappresenta un pilastro della nostra comunità, un punto di riferimento per tante famiglie, e iniziative come questa sono fondamentali per garantire continuità alle sue molteplici attività. Grosseto dimostra di essere un capoluogo attento ai valori della condivisione e dell’aiuto reciproco”. “Ancora una volta – afferma il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti - siamo orgogliosi di essere accanto alla Fondazione Il Sole per un evento di solidarietà. La musica è da sempre un potente mezzo per unire le persone e stare insieme, in questo caso diventa anche uno strumento per aiutare una realtà che tanto mette in campo ogni giorno per aiutare le persone con disabilità e le loro famiglie. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo spettacolo e soprattutto grazie a tutti coloro che lo sosterranno”. Soddisfatto anche Klaudjo Visca, di Lux Event Italia: “Sostenere la Fondazione Il Sole è stato un onore. Il nostro impegno nell’organizzazione di questo evento è un piccolo contributo per una causa che merita tutta l’attenzione e il supporto possibile”.

Un ringraziamento speciale va a Michele Zarrillo per la sua straordinaria disponibilità, al Comune di Grosseto, a Lux Event Italia, ad Alfredo Tetrao e Marco Marroni per la realizzazione del video e a Carlo Sestini, che anche quest’anno sarà la voce dell'evento. Per informazioni e prenotazioni per il concerto, contattare la Fondazione Il Sole al numero di telefono 335.1728807.