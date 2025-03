Trasferta terribile per il Circolo Pattinatori sulla pista di Lodi

Altra trasferta terribile per il Circolo Pattinatori Grosseto impegnato sabato sera alle 20,45 (diretta streaming sul canale YouTube della federazione hockey) sulla pista del Wasken Lodi, formazione che sta lottando con Forte dei Marmi e Bassano per la conquista di un posto nel podio della regular season.

Grosseto: I biancorossi di Massimo Mariotti sono reduci da una sconfitta a testa altissima sul campo della capolista Trissino, che nella prima frazione ha dovuto soffrire la bella partenza del Circolo Pattinatori, che nella ripresa, nulla ha potuto però sul ritorno prepotente della regina vicentina. In settimana la società del presidente Stefano Osti ha riabbracciato Gabriel Cairo (14 presenze, 6 reti), reduce da un doppio infortunio occorso alcune settimane fa, che proseguirà la preparazione in Maremma con un programma preparato dal Barcellona. L’attaccante spagnolo potrebbe tornare a disposizione di mister Mariotti nella trasferta di Novara, nella quale sono obbligatori i tre punti per tenere aperto ogni traguardo. Contro il Lodi, i Pattinatori cercheranno di disputare un’altra bella partita, con l’obiettivo di provare nuovamente a fare un’impresa. A tre giornate dalla fine, Saavedra e compagni devono difendere il vantaggio di due punti sul Centro Giovani Calciatori Viareggio, che ha dalla sua un calendario migliore, con Montebello, Follonica e Monza. Prima della fine del campionato, la squadra di Mariotti ha invece a disposizione un altro turno casalingo, contro il Forte dei Marmi prima della trasferta decisiva, sulla pista di Novara. Nell’entourage maremmano si respira un’aria tranquilla, i ragazzi sono motivati e pronti a mettere paura ai giallorossi.

«La squadra affronta il match contro il Lodi – sottolinea l’allenatore Massimo Mariotti – con lo stesso spirito con il quale ha messo paura al Trissino. Partiremo per complicare la vita ai lombardi, che hanno un organico di tutto rispetto, con elementi che militano in serie A1 ormai da tanti anni. Quella lodigiana è una formazione ben messa in campo e prima di un paio di scivoloni contro Trissino e Follonica hanno sempre viaggiato tra la seconda e la terza posizione».

I ragazzi grossetani scenderanno in pista anche per vendicare il 4-10 (primo tempo 2-4, dopo il vantaggio iniziale di Tonchi De Oro) con il quale si è concluso il girone d’andata alla pista “Mario Parri” di via Mercurio. La condizione psicofisica è ottima, per cui c’è da attendersi un’altra prestazione di ottimo livello.