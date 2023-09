Wiki Loves Monuments Toscana. Tutto pronto per celebrare l'avvio della 12° edizione

Firenze: È tutto pronto per celebrare l'avvio anche in Toscana della dodicesima edizione di Wiki Loves Monuments (WLM), il più grande concorso fotografico internazionale dedicato alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale. La manifestazione ogni anno vede una nutrita partecipazione da parte di cittadini e fotografi amatoriali da tutta la regione La valorizzazione del patrimonio "Wiki Loves Monuments" rappresenta un tributo al patrimonio storico, culturale, architettonico e paesaggistico della Toscana, coinvolgendo fotografi amatoriali e cittadini in collaborazione con privati e amministrazioni nella cattura delle sue peculiarità meno note.

L'obiettivo principale di questo evento è documentare e valorizzare il vasto tesoro artistico e immobiliare della regione, per condividerne la bellezza con il mondo intero. La fotografia si trasforma così in un efficace strumento di divulgazione, grazie anche all'impiego delle immagini più suggestive per arricchire la piattaforma Wikipedia, e ai canali sociali del concorso che riprendono gli aneddoti dei partecipanti e le curiosità storiche dei luoghi ritratti.

Un mese di scatti e scoperte Il mese di settembre segna l'inizio di un percorso fotografico attraverso città, campagne, borghi e siti di rilevanza storica spesso alla ricerca di dettagli e minuzie, un suggerimento di “turismo lento”. Fotografi di ogni livello possono partecipare gratuitamente a "Wiki Loves Monuments", esplorando la regione con l'obiettivo di condividere il proprio lavoro su Wikipedia e in rete con l'ausilio della licenza Creative Commons CC BY-SA.

Il primo settembre il concorso è ufficialmente iniziato e c’è tempo fino al 30 per partecipare.

Una tradizione di successi

La Toscana, già protagonista sin dal 2018, si è sempre distinta per la sua partecipazione attiva e appassionata a "Wiki Loves Monuments". La regione si è distinta come prima o seconda per livello di coinvolgimento in Italia, dimostrando non solo l’interesse dei turisti ma anche l'attaccamento per la propria eredità culturale da parte dei suoi abitanti.

Si è tenuto a Firenze presso Palazzo Guadagni-Strozzi un evento organizzato delle autorità regionali alla presenza dai volontari wikimediani toscani con la partecipazione del Presidente della Regione Eugenio Giani.

Il gradino più alto del podio 2022 era stato conquistato da Andrea Abbrescia con una foto panoramica di Firenze. Quest’ultima è stata stampata su Carta artigianale dell’Impresa Sociale Enrico Magnani Pescia e offerta come regalo al presidente della Regione.