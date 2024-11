Weekend ricco quello al Circolo ARCI Khorakhané questa settimana

Iniziamo venerdì con il concerto di Finaz, storico chitarrista della Bandabardò che ci accompagna in un viaggio unico tra folk-rock e world music, in apertura un artista internazionale come Andy Jones.

Grosseto: Si continua sabato con ben tre proposte: alle 18:30 un momento di riflessione con la presentazione del libro "Palestina Israele, parole di donne". Un libro di donne, sulle donne. Su come da sempre sono le prime vittime di qualsiasi guerra, a cominciare da quella che si combatte proprio sui loro corpi quotidianamente, ma sono proprio loro, le donne, che spesso sono strumenti di pace e di solidarietà e le risorse più importanti per il dialogo e perché siano le parole le migliori e le uniche armi a disposizione per vincere l'odio e la violenza. A seguire il concerto della nostra Serena Matú, cantautrice lucana che con i suoi testi profondi e mai banali e le melodie accattivanti, ci accompagnerà durante la seconda parte della serata.

Chiudiamo poi in bellezza dalle 22:00 con gli Ainu, band genovese che presenterà il suo album interamente strumentale, dalle tinte post-metal e doom-quais.

Un fine settimana tutto da vivere, ricco di arte e di cultura, senza mai dimenticare il mondo fuori. Un weekend che vogliamo dedicare ai temi della pace e della solidarietà internazionale, per combattere con la cultura guerra e violenza. Vi aspettiamo per condividere insieme riflessioni, pensieri ma anche tanta musica e divertimento, senza dimenticare la nostra cucina, pronta a servire un'ottima cena ai nostri Soci.

Si ricorda che l'accesso al locale ed agli eventi è riservato ai possessori di tessera ARCI o di associazioni federate (UISP, Legambiente, Slow Food, Arcigay, Arci Lesbica, Movimento Consumatori, Arci Caccia, Arci Pesca). Info tesseramento: http://arcikhorakhane.it/tesseramento/