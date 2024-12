In concomitanza con la giornata internazionale della solidarietà, si svolgerà venerdì 20 dicembre a Cecina la prima edizione dell’evento “Volontariato in piazza”.

Cecina: Le 27 associazioni coinvolte saranno presenti tutto il giorno, dalle 10:00 alle 18:00, con i loro stand, lungo corso Matteotti, nel centro cittadino, organizzando attività con la cittadinanza, vendita di piccole creazioni da acquistare come regali di Natale e fornendo informazioni riguardanti le proprie iniziative.

Già dalla mattina saranno coinvolte anche alcune classi delle scuole, dalle elementari alle superiori, con il loro progetto sul volontariato: l’idea dei ragazzi è stata quella di creare un sito web in cui inserire tutte le associazioni che fanno volontariato a Cecina in modo da avere un censimento completo a disposizione di tutti. In questa occasione gli studenti si incontreranno e si confronteranno con le associazioni per parlare anche del progetto.

Inoltre, grazie alla disponibilità delle stesse associazioni, è stato creato dall’amministrazione un video che raccoglie le testimonianze dei volontari e promuove l’attività di volontariato: il video sarà proiettato all’interno del Palazzetto dei Congressi nella mattinata, coinvolgendo i ragazzi delle scuole.

L’assessora Simona Salvadori: “Io stessa vengo dal volontariato, nel quale sono attualmente attiva, perché credo che alla base dell’essere cittadino ci sia il servizio ad altri cittadini. È alle fondamenta del benessere di tutti quanti fare volontariato: se in una comunità ci sono categorie fragili non supportate non si va da nessuna parte. L’incontro voluto con le associazioni prima dell’evento e il risultato che sarà ottenuto dopo questa prima giornata di “Volontariato in piazza” sono solo il primo passo per conoscersi a vicenda e capire come muoversi dal nuovo anno, per capire cosà servirà.”

L’amministrazione non esclude di realizzare anche nel periodo estivo un’iniziativa analoga per accogliere un pubblico più ampio, ma ha ritenuto ci fosse la necessità di fare prima possibile un passo in questa direzione e avere subito un confronto con le associazioni per misurarsi e imparare a lavorare insieme, approfittando dell’atmosfera di festa e inserendo l’evento all’interno del lungo programma di eventi “Cecina Ovunque Natale”.

Un prossimo necessario passo sarà anche quello di creare uno sportello per le associazioni.

In caso di maltempo l'evento sarà rimandato al 28 dicembre.

Le 27 associazioni che parteciperanno sono:

Cesvot, Oliver, AVI Comitato Unitario Handicappati, Convivere, Assopolizia, Assofinanzieri, AVO + Associazione Diabetici, Per Mano, Associazione Cure Palliative, Orizzonte, ACAT, Libera, AUSER, Arci Bassa Val di Cecina, + Arci Servizio Civile, AVIS, DLF, Misericordia Palazzi + Unità di Strada, FFC, Misericordia di Cecina, ADMO, Sui Passi di Ale, AIMA, Sei il mio amico speciale, Pubblica Assistenza Cecina.