Volontari CRI in piazza nella notte di Capodanno

Grosseto: Anche nell’ultima notte dell’anno la Croce Rossa di Grosseto ha risposto con prontezza e professionalità alle richieste di assistenza della nostra città.

«Oltre ai ragazzi in turno di notte - si legge in un post sulla pagina Facebook del Comitato di Grosseto della Croce Rossa Italiana -, altri operatori sono stati presenti in Piazza Dante per garantire la sicurezza della cittadinanza in occasione del “Grande Show” di Capodanno. A tutti loro il nostro orgoglioso ringraziamento ed alla città di Grosseto l’augurio di un Sereno 2024!»