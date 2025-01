Volley, settimana vincente per le giovanili della Pallavolo Grosseto

Grosseto: Ecco i risultati del week-end delle giovanili della Pallavolo Grosseto.

UNDER 14 BRANDINI GROSSETO

Sedicesimi di finale conclusi nel migliore dei modi dal nostro team Under 14 Brandini che nel tardo pomeriggio di oggi vince in trasferta per 3-1 contro l’ ASD Perignano aggiudicandosi la partecipazione agli Ottavi di finale! La parola al nostro super Coach Elisabetta Alberti : “Le IENE sono scese in campo concentrate, restando composte e facendo pochissimi errori. Il secondo set e’ scivolato via forse per essersi adagiate un po’, nel terzo set hanno ripreso la partita in mano e nel quarto hanno tirato fuori il carattere dimostrandosi pronte per la prossima sfida che ci attende. Tutto è bene ciò che finisce bene.” Queste le atlete a disposizione di Alberti: Alice Tortelli, Bianca Guscelli, Sofia Ponticelli, Elena Gemignani, Ilary Villani, Francesca Costoli, Anna Deiana, Gemma Spernanzoni, Ginevra Vergari, Ayla Lika e Merilu’ Almonte Meija.

UNDER 13 GIORGIO PERI

Ultima partita di andata per la nostra u13 targata Giorgio Peri che in casa dell Union Volley Parco della Sterpaia di Riotorto vince 2 a 1. Le parole del nostro Coach Elisabetta Alberti “Partita giocata sottotono un po’ anche per la stanchezza della trasferta di ieri in quanto alcune bimbe partecipano anche al Campionato Under 14. In generale comunque oggi troppi errori ma alla fine il risultato è stato soddisfacente, il secondo posto nel girone è ancora nostro”. Queste le atlete a disposizione di Alberti : Anna Deiana, Elena Gemignani, Gemma Spernanzoni, Giada De Falco, Viola Angeletti, Viola Duchini e Melissa Stefi.

UNDER 16 LUCA CONSANI GROSSETO

Ultima giornata per la nostra Luca Consani U16 che batte in casa un coriaceo Cascina con lo stesso risultato dell' andata (3 a 1) e si conferma al secondo posto del Girone A2. Alla luce dei 3 punti conquistati oggi, le nostre ragazze si collocano in quarta posizione nel ranking dei due gironi che ci permetteranno di giocare Domenica 2 Febbraio ancora in casa contro il Bellaria Cappuccini Pontedera classificatasi quinta, gli scontri saranno ad eliminazione diretta. La corsa al titolo Territoriale continua!!! Luca Consani: Matilde Marini, Lisa Sartorio, Emma Rossi, Aurora Fanteria, Giulia Ghita, Ginevra Consani, Clara Balestri, Sofia Seghetta, Marina Pieraccini, Sofia Guidoni, Giulia Angeli, Iris Peotta e Francesca Macchi, All. Rossano Rossi, secondo allenatore Federica Brizzi, dirigente Lavinia Poggetti