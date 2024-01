Sport Volley giovanile. Finita la prima fase under 14 7 gennaio 2024

Grosseto: Luca Consani Grosseto 3 - Pallavolo Follonica 0. Si chiude così l'ultima partita della prima fase del Girone A per l'under 14 che chiude al primo posto facendo 8 vittorie su altrettanti incontri non concedendo neanche un set alle avversarie. Primo traguardo di stagione raggiunto, ora si aspetta la Classifica avulsa per capire in quale parte di tabellone saremo inseriti, per la corsa al titolo territoriale. Venendo all'incontro di oggi, solo nel primo set il Follonica è rimasto agganciato fino a metà parziale, poi piano piano le nostre “Consanine” si sono prese la scena dando modo a Coach Rossi di fare girare l'intera rosa. Avanti così, si comincia a fare sul serio adesso! Luca Consani Grosseto: Sofia Guidoni, Ginevra Consani, Clara Balestri, Aurora Fanteria, Matilde Mangani, Matilde Marini, Valentina Grilli, Giulia Ghita, Marina Pieraccini, Nicole Sanchini, Benedetta Viti, Iris Peotta ed Elena Fioravanti. Allenatore: Rossano Rossi e dirigente accompagnatore Francesca Chelli. Seguici



