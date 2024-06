Sport Volley: finali regionali femminili e maschili under 13 8 giugno 2024

Grosseto: Ci siamo. Domenica 9 Giugno al Palazzetto Atleti Azzurri d'Italia ci saranno le finali regionali femminili e maschili under 13 organizzati dalla Società Pallavolo Grosseto. Le formazioni che si contenderanno il titolo sono: per le femmine lo Jenco Volley School Viareggio, la Savino del Bene Scandicci, Il New Life Project Livorno e il Primo Salto Siena mentre per i maschietti sarà la Pallavolo Scarperia i l'Invicta Volleyball di Grosseto. Alle ore 10.30 al Palazzetto Azzurri ci sarà la prima semifinale tra la Savino del Bene Scandicci contro il Primo Salto Siena e, nello stesso orario a Marina di Grosseto, giocheranno lo Jenco volley School e il New life Project . Nel pomeriggio al Palazzetto Azzurri alle ore 15.00 si giocherà la Finale femminile e a seguire alle ore 17.00 quella maschile. "Ci sarà da divertirsi, in bocca al lupo a tutte le squadre. Ringraziamo la società Invicta per aver messo a disposizione l'impianto di Marina di Grosseto", concludono dalla Pallavolo Grosseto. foto di repertorio Seguici



