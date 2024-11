Vita indipendente delle persone disabili: pubblicato l’avviso sul progetto “Perla”

Saranno finanziati interventi, rivolti a persone con grave disabilità, che riguardando il lavoro, la formazione, l’autonomia in tutte le sue forme

Grosseto: Si possono presentare fino al 12 novembre prossimo le domande per i progetti di Vita indipendente a valere sul progetto “Perla – Progetto per l’empowerment, la libertà e l’autonomia delle persone con disabilità” finanziato dal Fondo sociale europeo Fse+ 2021-2027.

Le risorse stanziate andranno a finanziare progetti rivolti a persone con grave disabilità che riguardano la cura della persona, l’assistenza personale nelle attività domestiche, sul lavoro, per lo studio, e le azioni per favorire l’accessibilità, la mobilità, e anche la fisioterapia e la pratica sportiva. Il tutto nell’ottica di garantire ai destinatari una “Vita indipendente” intesa come il diritto, per una persona adulta con disabilità grave, di autodeterminarsi e poter vivere nella società secondo le proprie aspirazioni, evitando l’isolamento e la discriminazione e favorendo invece l’integrazione e la partecipazione.

I progetti proposti devono avere una durata minima di sei mesi e concludersi entro il 31 dicembre 2027.

Le domande, da presentare secondo le modalità indicate nel bando consultabile sul sito del Coeso Società della Salute all’indirizzo www.coesoareagr.it, devono pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, avvenuta il 14 ottobre scorso.