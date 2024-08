Visite guidate e passeggiate al MuVet

Il mese di Agosto al MuVet prosegue sotto l’insegna di Rachu Kakanas e del racconto della storia straordinaria di questo condottiero etrusco e della sua tomba in occasione della mostra temporanea "Il ritorno del condottiero".



Vetulonia: Tre sono gli appuntamenti in programma in questa settimana, con visite guidate e passeggiate, per le quali sarà possibile usufruire del servizio navetta gratuito "Dal Mare al Museo".

Giovedì 22 agosto alle 17.00 Visita guidata alla mostra "Il ritorno del Condottiero" con ingresso al Museo a tariffa ridotta (€ 5,00); alle 18:00 passeggiata alla tomba del Duce, a cura dell'Associazione Culturale Archeologica Isidoro Falchi.

Sabato 24 e domenica 25 agosto la visita guidata alla mostra sarà alle 17:30, mentre la passeggiata alla tomba del Duce alle 19:00.

Il servizio navetta gratuito per raggiungere il MuVet parte da Castiglione della Pescaia alle ore 16:30 , rientro alle ore 19:00. La prenotazione è obbligatoria, da effettuare allo IAT di Castiglione della Pescaia (tel. 0564 933 678 - iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it)

MuVet info e prenotazioni: 0564 948058 / 0564 927245 - museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it