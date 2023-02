Costume e società Vino, tutto pronto per il Chianti Lovers & Rosso Morellino 2 febbraio 2023

2 febbraio 2023 148

148

Redazione Il 12 febbraio alla Fortezza da Basso l’Anteprima: 400 etichette presenti. Ultimi giorni per le richieste di accredito obbligatorio Firenze: Mancano solo dieci giorni alla nuova edizione dell’’Anteprima Chianti Lovers & Rosso Morellino’. Tutto pronto per l’evento che il 12 febbraio porterà alla Fortezza da Basso di Firenze oltre 120 aziende del territorio con più di 400 etichette di Chianti e Morellino in degustazione. L’ottava edizione Anteprima Chianti Lovers & Rosso Morellino ripropone il tradizionale format di successo: un’unica giornata di degustazioni con più aree espositive e tecniche, come la grande sala stampa riservata ai giornalisti, oppure l’area produttori.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Costume e società Vino, tutto pronto per il Chianti Lovers & Rosso Morellino Vino, tutto pronto per il Chianti Lovers & Rosso Morellino 2023-02-02T17:39:00+01:00 136 it Vino, tutto pronto per il Chianti Lovers & Rosso Morellino. Il 12 febbraio alla Fortezza da Basso l’Anteprima: 400 etichette presenti PT1M https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-Consorzio-Vino-Chianti-7.jpg https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-Consorzio-Vino-Chianti-7.jpg Maremma News Firenze, Thu, 02 Feb 2023 17:39:00 GMT