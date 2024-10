Vino, il Consorzio Chianti debutta in Canada

Appuntamento con “Chianti lovers Canadian Tour 2024”, il 30 settembre a Montreal ed il 2 ottobre a Toronto



Firenze: Il Consorzio vino Chianti vola in Canada, dove debutta con “Chianti lovers Canadian Tour 2024”. In programma due Masterclass istituzionali rivolte agli operatori privati e dei monopoli nazionali. Eventi mirati alla formazione dei professionisti locali, attraverso i suoi, consueti e rodati, format educativi e di degustazione.

Una “prima volta” a livello di Consorzio per la storica associazione, che incontrerà il pubblico il 30 settembre a Montréal, all’Institut de Tourisme et d’Hôtellerie du Québec, ed il 2 ottobre a Toronto, in Ontario, al Ristorante italiano “Aria”.

Visto l’alto livello della piazza, verranno presentate due batterie di vini Chianti “a tutto campo”, così da offrire uno spaccato completo sulla denominazione, con le sue innumerevoli sfumature da degustare: sette vini, ciascuno dei quali proveniente da una diversa tra le sette zone di produzione, degustati in verticale. Format, questo, che il Consorzio propone in occasione dei suoi debutti internazionali per catturare l’attenzione dei palati più esperti.

Le due Masterclass verranno condotte dal Wine Ambassador del Consorzio, Luca Alves, insieme alle due giornaliste specializzate Karyne Duplessis Piché a Montréal e Sara D’Amato a Toronto.

“Storicamente il Canada è un mercato caratterizzato da operatori altamente qualificati e consumatori maturi che cercano nei vini toscani di alta qualità - dice Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti -. Quando parliamo di Chianti parliamo di una delle massime espressioni del made in Italy, il vino Chianti si conferma sempre più ambasciatore nel mondo”.