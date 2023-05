Villa Croci Bsc: gli Under 18 vincono per manifesta con il Livorno

Dilagano invece gli under 12 del manager Cristian Bordo, imponendosi 20-1 contro il Lastra a Signa



Grosseto: Doppio appuntamento infrasettimanale per gli under 18 e gli under 12 del Villa Croci Bsc Grosseto. I biancorossi, guidati dal manager Danilo Biagioli, si sono imposti 12-0 per manifesta al quinto inning contro il Livorno. “Siamo soddisfatti – commenta Danilo Biagioli, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 18 – dell’ottima prestazione corale della squadra. Dobbiamo continuare ad allenarci con massima concentrazione per mantenere alto il livello prestazionale nelle gare”.

Da sottolineare la buona performance di Porto e Giangrande sul monte di lancio.

Dilagano invece gli under 12 del Villa Croci Bsc Grosseto che mercoledì 24 maggio hanno battuto il Lastra a Signa 20-1. “Continua il nostro percorso di crescita – spiega Cristian Bordo, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 12 -. I ragazzi non solo stanno migliorando sul piano sportivo, ma crescono di settimana in settimana anche su quello della mentalità e della concentrazione”.

(foto di Noemy Lettieri)