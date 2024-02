Vigor Acquapendente trionfa 2-0 contro il Gradoli: Torta di compleanno per il capitano Colonnelli

Acquapendente: “Torta di compleanno per i 41 anni di capitan Vigor Acquapendente Maico Colonnelli dal zuccheroso sapore terzo posto in classifica”. Gli aquesiani stappano la gara dopo appena un quarto d’ora: giocata-magia di Arbaba e rete di Pacifici. All’ultimo giro di lancetta primo tempo raddoppia Bedini. Alla sconfitta di Farnese Contorni risponde con il gioco. Di chi una volta in vantaggio diventa mortifero. Si fiondano negli spazi collezionando occasioni Bambini, Bedini, Brinchi Presilli, Colonnelli.

Nell’amarissimo giorno il Gradoli mostra di essere stracompetitivo nella lotta per il terzo posto. Zero tatticismi e solo pensiero vittoria per coach Nuvoloni. Lo sanno bene Subrizi, Tarnani, Munteanu, Ranucci. Ma Alberelli pure: che alza la saracinesca paratutto. Testa e gambe Vigor già proiettate a Domenica 25 Febbraio alle ore 15.00. Quando al Bonelli di Graffignano li attenderà una Robur Tevere che con la vittoria per 1-0 sul terreno di gioco dell’Onano sport calcio si tira fuori momentaneamente dalla zona “spettro Terza Categoria”.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (GIRONE A)



DICIASSETTESIMA GIORNATA (SABATO 17 FEBBRAIO 2024)



POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE – ASD GRADOLI 2-0

(PRIMO TEMPO 2-0)

POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE: Alberelli, Ronca, Contadini, Arbaba, Lombardelli, Emidi, Bambini (18° st Parrino), Colonnelli, Pacifici (45° st Sidime), Ferlicca, Bedini (25° st Brinchi Presilli)

A DISPOSIZIONE: Golini, Mencio, Cannavacciolo, Suljeimani, Galli, Campana

ALLENATORE: Contorni

ASD GRADOLI: Fornari, Delmirani (47° st De Andreis), Lagdah, Pascale (47° st Moretti), Munteanu, Virtuosi, Faggiani (25° st Raffaelli), Cesaretti, Subrizi, Ranucci, Tarnani (6° st Linares)

A DISPOSIZIONE: Montagnoli, Lorenzini, Marini, Prosperuzzi, Marini

ALLENATORE: Nuvoloni

ARBITRO: Alessandro Roca Comitato di Viterbo

MARCATORI: 15° pt Pacifici (VA), 45° st Bedini (PVA)

NOTE: Espulso 41° st Montagnoli (AG) per proteste. Ammoniti 10° st Pascale (AG), 20° st Pacifici (PVA), 29° st Emidi (PVA)

nella foto il capitano Maico Colonnelli