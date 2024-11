A Massa Marittima per la Giornata contro la violenza sulle donne

Si comincia sabato 23 novembre, ore 15.30 a Tatti con l’inaugurazione del Giardino di Alma

Massa Marittima: Per la festa dell’8 marzo, su proposta della Commissione comunale per le Pari Opportunità il Comune di Massa Marittima aveva aderito al progetto “8 marzo, tre nomi, tre strade” lanciato dall’associazione Toponomastica Femminile con il patrocinio di Anci. La campagna impegnava la pubblica amministrazione a dedicare tre nomi di vie o di spazi pubblici a tre figure femminili, per restituire voce e visibilità alle donne che hanno contribuito in tutti i campi a migliorare la società, partendo dal dato che le vie italiane sono ancora in netta prevalenza intitolate a uomini. La Commissione Pari Opportunità con 6 nomi.

In occasione delle celebrazioni del 25 novembre, il progetto si concretizza attraverso l’apposizione delle targhe: si comincia sabato 23 novembre, alle 15.30, a Tatti, con l’inaugurazione del Giardino di Alma, (il parco davanti al Barrino) dedicato ad Alma Zamparo in Lotti, la donna che durante la Seconda guerra mondiale, conoscendo la lingua tedesca, ed essendo richiesta come interprete, utilizzò le informazioni in suo possesso per aiutare le persone che rischiavano di essere catturate. Lunedì 25 novembre, alle ore 11.30, a Massa Marittima, sarà inaugurato il Parco Margherita Hack (Parco giochi in via Martiri della Niccioleta), dedicato alla premio Nobel in astrofisica, divulgatrice scientifica e attivista italiana; giovedì 28 novembre, alle ore 11, a Valpiana, sarà inaugurata la piazza Cecchina Lotti (il largo al fianco della farmacia) dedicata alla politica e giornalista vissuta a Massa Marittima tra il 1886 e il 1911, che scrisse per molte riviste repubblicane, tra cui “La Giovane Italia”, sulla condizione femminile nella società del suo tempo, spronando le donne a reclamare giustizia. Venerdì 29 novembre, alle ore 14.30, a Prata, inaugurazione del Largo Angiolina Sili (il largo che ospita le panchine rosa e rossa), la donna che nel 1920 dispose nel testamento di destinare la sua eredità ad un asilo infantile e all'istituzione a Prata di un laboratorio per l’ istruzione professionale delle fanciulle; domenica 1° dicembre, a Niccioleta, inaugurazione del Parco Aida Borghigiani medaglia di bronzo al valore militare per aver aiutato i partigiani presi in ostaggio e condotti a Niccioleta durante la ritirata tedesca. Prossimamente sarà inaugurato il sesto parco giochi, nella frazione di Ghirlanda, accanto alle fonti, dedicato a Olimpia De Gouges, attivista francese che durante la Rivoluzione si mise in luce per le sue posizioni femministe e abolizioniste con cui chiedeva l’uguaglianza di diritti tra uomini e donne.

“Quest’anno la quasi totalità delle iniziative che abbiamo organizzato per il 25 novembre si svolgono all’interno dei plessi scolastici e sono dedicati agli studenti – commenta Ambra Fontani presidente della Commissione comunale per le Pari Opportunità – che abbiamo coinvolto nel progetto sulla toponomastica al femminile. Tra un mese si rinnova la Commissione comunale Pari Opportunità e siamo felici di essere riuscite a portare a termine il progetto arrivando all’intitolazione di questi spazi pubblici alle sei donne che abbiamo voluto valorizzare, alcune delle quali appartengono al nostro territorio. Un ringraziamento ai comitati di frazione di Tatti e di Valpiana, alla Sezione Soci Coop delle Colline Metallifere e al Parroco di Niccioleta Don Andrea, che hanno offerto la loro collaborazione per le iniziative organizzate per le inaugurazioni”.

LA CAMPAGNA SUL NUMERO 1522

“Per il contrasto alla violenza di genere anche quest’anno abbiamo promosso una iniziativa finalizzata a diffondere in modo capillare il numero 1522 – spiega Grazia Gucci, assessore comunale alle Pari Opportunità – a cui ci si possono rivolgere le donne vittime di violenza per chiedere aiuto. Il Comune e la Commissione distribuiranno durante i vari incontri a tutti gli studenti e le studentesse delle scuole di Massa Marittima di ogni ordine e grado - dalle elementari, alle medie, alle superiori - una sacca per lo sport che riporta il numero 1522 in modo da farlo entrare in tutte le famiglie. Inoltre, abbiamo stampato delle locandine con il numero 1522 che stiamo distribuendo nei negozi e in tutte le attività che sono a contatto con il pubblico. Iniziative rese sempre possibili grazie alla collaborazione dei commercianti che aderiscono ogni anno con convinzione.”