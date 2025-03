Viareggio. Vitale e Axa Paolissima trionfano alla 50esima coppa carnevale

Viareggio: La 50ª edizione della Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio e il Trofeo del Carnevale 2025 si chiudono con il successo di Axa Paolisssima, il Grand Soleil 56 C dei portacolori del Club Nautico Versilia Paola Poggi e Luca Poli. L'evento, tra i più prestigiosi della Vela d’Altura, è stato organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la LNI sez. Viareggio, il Circolo Vela Mare e lo Yacht Club Cortina d’Ampezzo, con il patrocinio del Comune di Viareggio e il supporto di U.V.A.I, Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale Regionale Toscana, iCare Viareggio Porto 2020 e Mare Vivo.

Protagonista indiscussa della manifestazione, Axa Paolisssima ha brillato grazie a un equipaggio affiatato e determinato: Roberto Pardini, Emanuele Poli, Antonio Poggi, Ovidio Belli, Patrizio Cau, Alessandro Chiappe, Alberto Falcini, Franco Giovannini, Ugo Faraguna, Giuseppe Magia, Lemieux Nat, Maurizio Dami e il grossetano Luca Vitale, che ha contribuito con esperienza e grinta alla vittoria.

Con una performance straordinaria nelle acque viareggine, Axa Paolisssima si è imposta nella classifica ORC Overall con 5 punti (parziali 1,1,2,3,1), lasciandosi alle spalle Antares (6 punti) e Fomalhaut (13 punti), e conquistando l'ambita Coppa Carnevale 2025.

La cerimonia di premiazione ha visto l'assegnazione di altri importanti riconoscimenti: il Trofeo Burlamacco a Clan di Jacopo Poli (YC Repubblica Marinara di Pisa) nella categoria Gran Crociera, e il Trofeo Mancini a Via col Vento di Marzio Gusmaroli (CNV) per la Classifica Rating FIV.

Il Presidente del Club Nautico Versilia, Roberto Brunetti, ha elogiato il livello tecnico delle regate e l’impegno di tutti i partecipanti, sottolineando il prestigio e la tradizione della Coppa Carnevale.

Le regate del sabato, valide per la qualificazione al Campionato Italiano Assoluto delle imbarcazioni ORC International e ORC Club, si sono svolte regolarmente con due prove combattute. Axa Paolisssima ha dominato, confermando la sua superiorità.

Luca Vitale ha dichiarato: "Sono state regate impegnative, abbiamo dovuto lottare per distaccare avversari molto forti. La soddisfazione per la vittoria è grande, ma offuscata dalla perdita di un amico caro, Beppe Cavalieri, un velista straordinario e co-armatore della prestigiosa 'GLS STELLA'. Dedico questo risultato a lui e alla sua famiglia, con cui ho condiviso tante avventure in mare."