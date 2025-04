Il Castiglione battuto dal Follonica per 6-5, con un rigore a quattro secondi dalla sirena

Follonica: Inopinata sconfitta per la Blue Factor: nel derby contro l’Iren Follonica al Capannino, nella penultima giornata del campionato di serie A2, i biancocelesti di Bracali cadono per 6-5. Uno stop certamente inatteso, che non compromette la corsa al primo posto, anche se servirà battere il Sarzana al Casa Mora dopo la pausa per le festività di Pasqua. Il Follonica di Aloisi è comunque cresciuto molto durante la stagione, e complice anche la serata storta del Castiglione che ha fallito troppe opportunità, e qualche fischio arbitrale discutibile, si è tolto una bella soddisfazione. Il match si sblocca sull’incursione di Buralli, replicata dalla rete di Talarico. Nel finale di tempo sul blu a Talarico, Mugnaini stoppa Buralli. Il primo tempo si chiude sull’1-1. La ripresa è certamente più scoppiettante con un continuo capovolgimento di fronte. Lasorsa riporta avanti il Castiglione, con Talarico che pareggia a metà frazione. Ancora Buralli porta vanti i biancocelesti, e sul blu a Cabella per un aggancio, Maggi su punizione fa 3-3. Negli ultimi 3 minuti e mezzo succede di tutto. La botta di Buralli vale il 4-3, ma Maggi e Margheriti ribaltano il punteggio sul 5-4. Pallina al centro e Buralli cannoneggia da metà pista per il 5-4 e il suo poker personale. Non è finita perché nell’ultima azione, una scivolata provoca il rigore di Brunelli e Margheriti infila il definitivo 6-5.

Serie A2 girone B

IREN FOLLONICA: Marco Mugnaini, (Alessandro Del Viva); Federico Asta, Alessandro Agresti, Lorenzo Masini, Filippo Galgani, Adriano Maggi, Gabriele Talarico, Jacopo Mariotti, Francesco Margheriti. All. Alberto Aloisi.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Federico Bussotti); Mattia Piro, Mattia Maldini, Federico Buralli, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Oscar Lasorsa. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Luca Lossi di Forte dei Marmi.

RETI: pt (1-1) 9’18 Buralli (C), 15’47 Talarico (F); st 9’47 Lasorsa (C), 12’42 Talarico (F), 13’46 Buralli (F), 18’07 pp A.Maggi (F), 21’14 Buralli (C), 22’36 A.Maggi (F), 23’43 Margheriti (F), 23’49 Buralli (C), 24’56 rig. Margheriti (F).

