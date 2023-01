Viaggiare last minute: come approfittarne?

La modalità di viaggio last minute è nata ormai diversi anni fa. Il successo è stato immediato, vista la semplicità dell'idea che ne è alla base. In sintesi, è il lancio sul mercato di offerte vacanza via via più economiche man mano che la prenotazione si effettua a ridosso della partenza.



Con il tempo, la percentuale di sconto si è un po' ridimensionata e il viaggio oggi presenta un prezzo più vicino a quello standard. La formula però continua ad avere successo, convenendo sia agli operatori, che possono completare i pacchetti di tour scarichi, sia per i viaggiatori, che comunque riescono a risparmiare somme discrete. Ovviamente è necessario stare attenti, perché, come in tutti i settori, c'è chi spaccia per offerte last minute viaggi in tutto e per tutto non scontati.

Come essere sicuri di aver veramente colto un'occasione?

Prima di tutto, monitoriamo con attenzione i nostri siti di viaggio preferiti, facendo riferimento a operatori affidabili. Per esempio, le offerte last minute di Eden Viaggi sono solitamente molto convenienti ed effettivamente scontate rispetto alle proposte a prezzo pieno.

Un'altra abitudine da prendere è confrontare prima e dopo. I due pacchetti devono presentare gli stessi servizi e il prima deve coincidere con quanto indicato nei giorni precedenti. Una volta individuata una soluzione a noi confacente, leggiamo le scritte in piccolo.

Verifichiamo bene le coperture assicurative, gli spostamenti, la descrizione della camera e le condizioni d'uso dei servizi dell'albergo, quindi l'ubicazione della struttura e i suoi collegamenti con le mete che vogliamo visitare. Inoltre, poiché queste offerte spesso fanno parte di pacchetti turistici, controlliamo che la struttura sia quella pubblicizzata. Se è presente la dicitura o equivalente, potremmo essere dirottati su altro albergo. Può non essere un problema, anzi, può far parte dell'avventura, ma bisogna saperlo prima, per non subire delusioni.

L'esempio del pacchetto crociera

Una tipologia di pacchetto molto conveniente per partenze last minute è il viaggio in crociera. Le grandi compagnie hanno molti vantaggi nel raggiungere il tutto esaurito, quindi sono disposte a sconti importanti. Poiché i servizi di intrattenimento e di ristorazione sono già ammortizzati, le camere vuote diventano solo uno spreco di spazio, perché non possono essere destinate a usi diversi. Inoltre, il last minute permette di recuperare quote importanti sulle gite a terra.

Chi è che può godere di queste offerte?

Chiunque riesca a organizzarsi in poco tempo. Quindi chi ha un'attività che gli permetta di infilare un po' di vestiti e il passaporto in valigia ed essere pronto alla partenza. Chi è curioso di visitare anche posti sconosciuti o poco frequentati. Chi si adatta e sa costruirsi il proprio spazio anche in mezzo a tanti altri viaggiatori. Chi ama conoscere persone nuove, di tutti i tipi, ma, soprattutto, chi non dà limiti al proprio orizzonte.