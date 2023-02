Via Amorotti ospita l'Open Street Lab

L'obiettivo è quello di sperimentare, con interventi leggeri, le future trasformazioni nel transito e nella sosta, con un diverso uso dello spazio pubblico, favorendo anche i fronti commerciali presenti.



Follonica: Via Amorotti oggi ha fatto spazio alle attività organizzate dall'Amministrazione comunale insieme a Simurg ricerche con il progetto Open Street Lab. Tanti bambini e bambine hanno partecipato al corso organizzato da Fiab Grosseto e hanno colorato la strada con i gessetti. Si tratta del progetto che da ottobre 2022 anima le strade ed i fronti commerciali di Follonica attraverso interventi di urbanistica tattica: con l'Open Street Lab viene liberato spazio dall’occupazione delle auto, con pedonalizzazioni parziali o complete, e lo spazio liberato viene "arredato" come isola di socialità, in cui è possibile camminare in sicurezza, chiacchierare o giocare.

Questa mattina in via Amorotti è inoltre stato possibile provare le mountain bike e le e-bike city.

Il progetto di Simurg riguarda l'individuazione di un'area da riqualificare nel territorio urbano di Follonica e la co-progettazione, realizzazione e monitoraggio di interventi di urbanistica tattica in collaborazione con gli operatori commerciali e turistici ed i residenti. L'urbanistica tattica è infatti un particolare approccio, che si basa sull’idea che possa bastare relativamente poco – poco tempo e poco budget – per cambiare una strada o una piazza, rendendo gli spazi pubblici più utili e piacevoli per chi li usa.