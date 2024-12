Vescovo Grosseto, F. Rossi: Benvenuto nostra diocesi a S.E. Bernardino Giordano

Grosseto: “Porgo il benvenuto a Sua Eccellenza monsignor Bernardino Giordano, appena nominato dal Santo Padre, nuovo vescovo della diocesi di Grosseto e della diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello”. Così Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia e assessore al comune di Grosseto, alla notizia ufficializzata stamattina da parte della curia grossetana sul successore del Vescovo Gianni Roncari che era giunto nell’agosto scorso al 75esimo anno d’età, e quindi a fine guida pastorale, come previsto dalle norme canoniche.

“In attesa di poter conoscere personalmente il nuovo Vescovo, desidero inviare fin d’ora a Sua Eccellenza il più caloroso benvenuto nella nostra comunità, certo che saprà guidare con amore e lungimiranza i tantissimi fedeli della nostra Terra, ed essere nel contempo un punto di riferimento autorevole per tutte e due le diocesi. Colgo l’occasione per ringraziare anche il Vescovo Giovanni Roncari per l’opera sin qui condotta nel nostro territorio. Opera pastorale che rimarrà nel cuore e nelle menti di tutti noi”, conclude l’onorevole Fabrizio Rossi.