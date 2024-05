Verso le Amministrative. Nucci: “Chiediamo e vogliamo una campagna elettorale corretta”

Sorano: Il candidato sindaco della lista “Sorano Rinasce”, Ugo Lotti ha denunciato atteggiamenti e azioni che poco hanno a che fare con la campagna elettorale e che addirittura offendono alcuni suoi candidati consiglieri. Atteggiamenti questi che crediamo debbano essere sottoposte alle forze dell'ordine.



Da questi atteggiamenti la lista civica “Sorano Impegno Comune” che sostiene la candidatura a sindaco di Luciano Nucci prende le distanze. “Il candidato sindaco Ugo Lotti – commenta Luciano Nucci – ha denunciato a mezzo stampa atteggiamenti intimidatori anonimi nei confronti di alcuni componenti della sua lista. Ha parlato addirittura di lettere anonime e di ripetute pressioni dirette al fine di chiedere ai partecipanti della sua lista di abbandonare la stessa per confluire in altre. Noi prendiamo le distanze da questi atteggiamenti e ci auguriamo che questi episodi non si replichino in futuro. Approfitto per esprimere solidarietà alle donne e agli uomini che hanno subito questi attacchi e offese”.

Luciano Nucci conclude: “In questo mese che ci separa dalle elezioni comunali dell'8 e del 9 giugno auspico a nome di tutta la mia lista, una campagna elettorale che si possa sviluppare sul confronto politico leale, civile e programmatico. Non accettiamo azioni scorrette e offensive nei confronti dei candidati sindaci e consiglieri”.