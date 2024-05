Verso le amministrative. Jessica Ciaffarafà interviene sulla questione “social”

Santa Fiora: «Vedere la pagina FB ed IG del Comune di Santa Fiora utilizzata per propagandare, ad un mese dal voto, i vari acquisti, rifacimenti e quant’altro, da parte del Sindaco uscente, non è assolutamente tollerabile: non è corretto - dichiara Jessica Ciaffarafà, candidata Sindaco a Santa Fiora per “Il Comune che Amo” - utilizzare un profilo istituzionale per propagandare le proprie “gesta” durante la campagna elettorale, da parte di un Sindaco poi, che qui neppure abita e vive.



Da ora in poi non tollereremo più l’uso del sito e dei profili social del Comune di Santa Fiora a fine propagandistico ed elettorale di parte, infatti ogni abuso sarà segnalato all’AGICOM nel rispetto della legge sulla propaganda elettorale da parte degli Amministratori comunali in carica e denunciato direttamente al Prefetto e alla Procura della Repubblica.

Chiediamo una competizione elettorale pulita e seria, senza abusi di potere da parte di NESSUNO. Non tollereremo alcun illecito di potere o avvantaggiamento del ruolo ricoperto, per fare la propria campagna e propaganda, sfruttando mezzi e profili social che non sono propri, ma dei cittadini.

Abbiamo già assistito a campagne elettorali che, a distanza di anni, sono state reputate non corrette e non paritarie, con comportamenti e decisioni che ne hanno alterato, evidentemente, i risultati finali, come anche la Corte d’Appello ha chiaramente definito, pochi mesi fa, riguardo alla campagna elettorale del 2014, evidenziandone vizi e distorture che furono sotto gli occhi di tutti.

Questa volta o si gioca pulito, oppure ogni abuso verrà segnalato con forza».