Verso l’Edizione 2024 della Festa dei Pugnaloni. Presentati i bozzetti

Acquapendente: Con la presentazione ufficiale dei bozzetti, è iniziato il count-down verso l’Edizione 2024 della Festa dei Pugnaloni. Domenica 19 Maggio ad Acquapendente in bella mostra sedici mosaici floreali. Che sotto la regia di artisti dilettanti i Gruppi di popolazione creeranno in maniera certosina. Incasellando infiorescenze vegetali e floreali sul bozzetto che l’artista riporterà su tavola (2.60 x 3.60).





Gli eredi del medievale pungolo (attrezzo di ferro simile ad una spatola infilato su un lungo bastone che gli fa da manico e che normalmente veniva utilizzato per ripulire l’aratro o punzecchiare i buoi per poi essere portato a partire dal 1166 adornato di fiori lungo una Processione in onore della Santissima Vergine) non saranno come consuetudine 15 (Acquaviva, Barbarossa, Corniolo, Corte Vecchia, Costa San Pietro, Porta della Ripa, Porta Romana, Rugarella, Sant’Anna Santo Sepolcro, Torre Giulia De Jacopo, Torre San Marco, Via del Carmine, Via del Fiore, Via Francigena), ma per l’immensa gioia della Pro Loco organizzatrice dell’evento 16.

“Abbiamo formato il Gruppo Radici Aquesiane”, sottolinea l’entomologo Claudio Venturelli trasferitosi da anni a Cesena per motivi professionali, “che riunisce in giro per l’Italia tutti coloro che sono legati indissolubilmente al Nostro paese natio. Nessuna velleità perché non parteciperemo al concorso a premi. Ma vogliamo far ammirare agli aquesiani un’opera che ci riporterà alle radici della nostra tradizione. Una sorta di omaggio allo stile dei primissimi del 1900. Un tuffo nel passato che celebra l’essenza originaria della nostra festa”.