Vento, seconda giornata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco di Grosseto

Grosseto: Seconda giornata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del comando di Grosseto e dei dipendenti distaccamenti, a causa di danni e disagi provocati dai venti da nord-est che spirano, ormai da giorni sulla provincia grossetana. Ancora oggi si registrano danni a coperture ed impianti posti sulle stesse, alberi e rami abbattuti, infissi ed installazioni in parete su edifici civili e commerciali, pali pericolanti della rete elettrica e telefonica che, oltre a creare pericolo per la pubblica e privata incolumità rendono talvolta difficoltosa la viabilità cittadina ed extraurbana. foto di repertorio Seguici



