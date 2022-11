Ambiente "Venerdì in Osservatorio". Si parlerà di cambiamenti climatici e cause 3 novembre 2022

Roselle: Venerdì 4 novembre alle ore 21:30, presso l'Osservatorio Astronomico e Meteorologico di Roselle, in memoria della tragica alluvione del 4 novembre del 1966, il meteorologo Roberto Madrigali illustrerà le cause ambientali che portarono al drammatico evento. Seguiranno, meteo permettendo, le osservazioni della Volta Celeste. Contributo ingresso di 10 euro, gratuito per bambini ed Associati. Prenotazione obbligatoria all'indirizzo e-mail amsa.grosseto@gmail.com





