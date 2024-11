Venerabile Arciconfraternita di Misericordia Grosseto, ciclo di incontri

Grosseto: Proseguono gli incontri alla sede dell’Arciconfraternita di Misericordia aperti alla cittadinanza. Sabato 30 novembre, alle ore 17 in via degli Apostoli 1, si terrà una conferenza dal titolo “La sanità e la Misericordia nella storia di Grosseto”, un argomento storico di generale interesse ma anche di stretta e costante attualità in considerazione dei 60 anni dalla posa della prima pietra dell’ospedale cittadino.

La conferenza, che verrà introdotta dal Governatore della Misericordia, Edoardo Boggi, sarà tenuta dall’ingegner Paolo Scotto, esperto e studioso della materia, segretario dell’Arciconfraternita, già presidente dell’Ordine degli ingegneri e responsabile dell’Area Tecnica dell’Unità Sanitaria Locale.

Come sempre, l’evento è gratuito e aperto, oltre che ai soci, a tutti coloro che vorranno partecipare.