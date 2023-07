Venator Scarlino, istituito il tavolo regionale di monitoraggio

Firenze: Aperto oggi pomeriggio il tavolo regionale destinato a monitorare la situazione che riguarda l’azienda Venator di Scarlino (Gr), in seguito alla sospensione dell’attività avvenuta pochi giorni fa.



Il tavolo, che si è riunito oggi pomeriggio a Palazzo Strozzi Sacrati, proseguirà la propria attività in attesa della scadenza relativa alle autorizzazioni per il deposito temporaneo e successive discariche per lo stoccaggio degli scarti delle lavorazioni, e a quella riguardante la procedura di insolvenza finalizzata alla ristrutturazione aziendale con lo strumento del ‘Chapter 11’, secondo le norme dell’ordinamento Usa in materia fallimentare.

Al tavolo hanno partecipato, oltre agli assessori Monni e Marras, il consigliere regionale speciale lavoro e crisi industriali Valerio Fabiani, le istituzioni locali, le rappresentanze sindacali e aziendali.