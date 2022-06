Varata la giunta Gentili a Pitigliano

Nominata la nuova giunta. Inizia il secondo mandato di Giovanni Gentili



Pitigliano: Il sindaco Giovanni Gentili ha nominato la nuova Giunta comunale nel segno della continuità con il precedente mandato: sono infatti tre le conferme, a cui si aggiunge una new entry. Rimangono nella squadra Serena Falsetti, 38 anni, dipendente di uno studio legale, a cui va la carica di vicesindaco e le deleghe al sociale e all’ambiente; Alessio Celata, 37 anni, seguirà i lavori pubblici, la Polizia municipale, la viabilità e i trasporti; Irene Lauretti, 41 anni, insegnante, si occuperà di cultura, scuola e servizi educativi, pari opportunità.

La new entry è Claudia Elmi, 51 anni, operatrice del complesso museale ebraico, sarà assessore al Turismo, Commercio e attività produttive, e Casone. Il sindaco si terrà le deleghe al bilancio, personale, sanità governo del territorio. Queste le deleghe dei consiglieri comunali: Alessandro Polidori si occuperà di sport e politiche giovanili; Massimo Ulivieri di agricoltura e viabilità rurale; Marco Ceppodomo di ospedale e transizione digitale.

“Sono onorato di iniziare questo secondo mandato e di farlo con una squadra di persone preparate e piene di entusiasmo che sapranno dare molto al territorio. – afferma il sindaco Giovanni Gentili – Sono ormai 20 anni che a Pitigliano assistiamo ad avvicendamenti amministrativi ad ogni scadenza elettorale. Credo che invece la continuità sia un valore, soprattutto in un periodo incerto e difficile come quello che stiamo vivendo. Il secondo mandato servirà a portare a termine gli ambiziosi obiettivi che ci siamo dati ed a dare continuità ad un approccio amministrativo incentrato sul fare. In questo senso un assessorato strategico sarà quello ai lavori pubblici, che ho voluto affidare ad Alessio Celata. Sono tante le cose da fare e ci metteremo da subito al lavoro con due obiettivi: da un lato chiudere i cantieri aperti e i lavori già finanziati, dall’altro mettere in piedi una squadra di progettazione che permetta al comune di accedere ai bandi e ai finanziamenti. Ora è il momento di seminare. Abbiamo 5 anni per raccogliere. Non dovremo essere ossessionati dal breve periodo.”

“Tutti i settori saranno presidiati da figure competenti. – prosegue il sindaco – Sono fiero di avere il mio fianco Serena Falsetti e Irene Lauretti: per me la loro presenza è una garanzia, sono due punti di riferimento fondamentali nella giunta. Sanno da dove partire e come dare slancio al lavoro già iniziato nei vari ambiti. Altrettanto importante è il contributo che sarà in grado di apportare Claudia Elmi con la sua conoscenza approfondita del territorio. Sono certo che faremo un grande lavoro di squadra, come stato negli scorsi 5 anni di mandato amministrativo. Anche perché il lavoro della giunta sarà sostenuto dai consiglieri comunali di maggioranza a cui sono andate delle deleghe particolarmente strategiche.”