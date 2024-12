Vacanze: sospesi i bus scolastici fino al 6 gennaio

Grosseto: Con le vacanze scolastiche cambia l’organizzazione dei servizi di Tpl di Autolinee Toscane sul territorio di Grosseto e provincia.

Le variazioni saranno in vigore da lunedì 23 dicembre a lunedì 6 gennaio 2025 compresi, in coincidenza della chiusura delle scuole: tutte le corse con cadenza “scolastica” non saranno effettuate.

Grosseto. Nei giorni 25, 26 dicembre e 1° gennaio 2025, il servizio extraurbano seguirà l’orario festivo ridotto (linee g1, g2 e g3 effettuate ogni 60 minuti anziché ogni 30 minuti). Lunedì 6 gennaio 2025 i servizi seguiranno l’orario festivo.

Follonica. Il servizio urbano sarà sospeso nei giorni 25 e 26 dicembre e 1° gennaio 2025. Lunedì 6 gennaio 2025 i servizi seguiranno l’orario festivo.

Servizi extraurbani: nei giorni 25, 26 dicembre e 1° gennaio il servizio extraurbano seguirà l’orario festivo ridotto e saranno effettuati solo i servizi extraurbani funzionali alle tratte dei lavoratori (verso Piombino, Scarlino/Casone e da Massa Marittima a Follonica).

Le linee regionali Grosseto-Siena e Grosseto-Firenze non saranno effettuate. Nella giornata di lunedì 6 gennaio 2025 i servizi seguiranno l’orario festivo.

Massa Marittima. Lunedì 6 gennaio 2025 i servizi seguiranno l’orario festivo.

Orbetello. Il servizio seguirà l’orario ridotto il 25 e 26 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2025 (le corse delle linee 1 e 2 saranno ridotte). Lunedì 6 gennaio 2025 i servizi seguiranno l’orario festivo.

Isola del Giglio. Nei giorni di Natale e Capodanno i servizi della linea Ig1 seguiranno orario ridotto.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.