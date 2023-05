Vacanza in villa, al via ad Orbetello il progetto di Emma Villas Group

Orbetello: La Toscana è la regione leader del Vacation Rental di ville e dimore di pregio e l’intera provincia di Grosseto rappresenta uno dei luoghi simbolo per questa tipologia di vacanze.



Proprio per questo Emma Villas, azienda leader in Italia degli affitti brevi di ville e dimore di pregio, ha deciso di inaugurare nella città di Orbetello – all’interno della suggestiva cornice del Monte Argentario – il suo secondo HuB - Store, una proposta progettuale unica per accelerare la costruzione di una filiera virtuosa di sviluppo economico orientata alla valorizzazione del territorio.





La seconda tappa – dopo l’apertura nelle scorse settimane dello store a Siena - di un progetto che verrà sviluppato via via in tutta Italia, con aperture attese in molte altre regioni e che ambisce a diventare un punto di riferimento per una community di proprietari e ospiti internazionali.

Il viaggio continua dunque in Toscana che, secondo gli ultimi dati diffusi dall’Osservatorio Emma Villas, si è classificata prima per numero di prenotazioni di ville (55% del totale nel 2023), regina incontrastata anche per quest’anno del turismo nazionale del vacation rental di ville e casali, con un trend in crescita del +11% registrato per i soggiorni prenotati per i ponti festivi appena trascorsi (vs stesso periodo del 2022).

La Toscana esprime un enorme potenziale per questa tipologia di turismo: su 34.000 ville nel territorio italiano, 6.000 si trovano in questa regione; primato che si conferma anche per le ville in esclusiva, visto che ad oggi sono infatti 238 le strutture gestite da Emma Villas in questa regione. E con 1.5 milioni di presenze registrate nel 2022[2], tra Orbetello, Monte Argentario e le note località di Porto Ercole, Santo Stefano, Capalbio, Castiglione della Pescaia e Punta Ala, Grosseto è una provincia dal turismo d’oro.

Da qui nasce la volontà di contribuire allo sviluppo territoriale su più livelli, sia attraverso investimenti cospicui, con 4-5 milioni stanziati per la riqualificazione delle strutture nel territorio nei prossimi 3-5 anni e 10.000 i turisti di fascia alta previsti, per un indotto in termini di servizi ed esperienze stimabile in 12,5 milioni di euro.

L’ambizione del progetto è anche sul piano occupazionale locale: nel 2026 a regime saranno più di 20-30 le assunzioni di figure nel settore del property management, in grado di amministrare le strutture presenti sul territorio.

Ma chi sono i turisti innamorati della selvaggia Maremma e il suo mare cristallino? Il campione di proprietà analizzato dall’Osservatorio Emma Villas nel 2023, registra al primo posto gli americani, seguono gli inglesi e tedeschi. Ma non mancano i connazionali che scelgono le ville di pregio presenti nel territorio per godersi delle vacanze in tranquillità e relax.





L’apertura degli store Emma Villas punta a creare in tutta Italia degli «one stop shop» unici nel loro genere: luoghi che siano di riferimento per il settore del Vacation Rental, sia per i turisti che per i proprietari. Essi rappresenteranno, infatti, da una parte il fulcro dell’acquisizione delle nuove proprietà, intercettando tutte le esigenze dei proprietari connesse alla locazione, quali reddito immediato e garantito, property management, smart hospitality, supporto negli interventi di riqualificazione di immobili in target; dall’altra parte un punto di riferimento per gli ospiti che vorranno selezionare la loro prossima vacanza in Italia (e da giugno anche all’estero), integrare il proprio soggiorno con esperienze uniche di natura artistica, enogastronomica o fruizione del territorio da un punto di vista naturalistico e sportivo.

“Quella di oggi è un’altra tappa importante di un percorso di crescita dell’azienda, l’avvio di un progetto di sviluppo che stiamo studiando da tempo - afferma Giammarco Bisogno, Ceo e fondatore di Emma Villas – Tale progetto prevede la realizzazione di Hub-Store nei punti più strategici d’Italia. Il primo è nato a Siena, il prossimo sarà a Porto Cervo e da domani anche ad Orbetello avremo un riferimento per gli ospiti amanti del Monte Argentario e della Maremma, terra ricca di bellezze e con grandi opportunità di sviluppo. Lo store sarà, un punto di incontro per valutare soluzioni a 360° con i proprietari interessati ad entrare nel nostro network e per parlare con i clienti e mostrargli la nostra ampia offerta. Questa è una sfida e un’opportunità: crediamo nell’immenso potenziale della provincia grossetana e siamo pronti ad investire con coraggio e determinazione in questo territorio. Lo faremo con l’ambizione di innescare un circolo virtuoso di crescita, che grazie all’indotto di un turismo internazionale, coinvolga diversi livelli di business, come i servizi, le esperienze, e le diverse professionalità presenti sul posto”.

“A questo territorio – prosegue Bisogno – Emma Villas ha dedicato il progetto ReValue – Re Home, un progetto di sviluppo avviato per l’Argentario e la Maremma con investimenti fino a 5 milioni di euro in 5 anni in riqualificazione delle strutture. Il progetto, attraverso l’individuazione di proprietà idonee ad un turismo alto spendente nazionale e internazionale, avrà un focus sulle ville e dimore di pregio in cui possono rendersi necessari degli interventi di riqualificazione e migliorie. Questo permetterà di generare un valore anche nel tempo: proprietà “ferme” potranno quindi essere recuperate e valorizzate, e i proprietari potranno beneficiare di un indotto immediato e garantito e affidabile per la loro proprietà.”

Proprio di turismo, di opportunità di sviluppo per il territorio e del progetto Revalue-Re Home per l’Argentario e la Maremma si parlerà domani in un incontro con il Fondatore e CEO di Emma Villas Giammarco Bisogno con l’obiettivo di avviare da subito un dialogo costruttivo sul territorio, iniziare ad inserire proprietà di pregio nel circuito degli affitti di ville e creare reti di sviluppo virtuose, occupazione e indotto economico anche attraverso il supporto nella riqualificazione delle proprietà.





EMMA VILLAS STORE: UN TRAMPOLINO DI LANCIO PER LO SVILUPPO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Ambizioso obiettivo del progetto REVALUE – RE HOME è quello di contribuire al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare nei luoghi di pregio al mare e in campagna in Toscana attraverso una serie di misure che vanno dall’ingresso nel circuito internazionale degli affitti turistici con un reddito annuale garantito incluso nell’accordo, fino al supporto, attraverso anticipi sugli accordi di locazione, per l’adeguamento agli standard qualitativi richiesti dagli affitti (sia nel caso di piccoli interventi che di ristrutturazioni più ampie). Il progetto prevede inoltre l’attivazione di filiere economiche e occupazionali connesse all’edilizia, la ristrutturazione o ripristino degli immobili, lo sviluppo e la formazione di nuove professionalità̀ legate al vacation rental e il rafforzamento del turismo di fascia medio-alta anche attraverso la valorizzazione di attività ed esperienze connesse alla fruizione del patrimonio artistico e naturalistico.

L’offerta di Emma Villas, ricca di un portfolio di oltre 500 ville e tenute di pregio, in 15 regioni, permette inoltre di riscoprire il territorio italiano da Nord a Sud, attraverso un vero e proprio “Grand Tour” del nostro Paese. A scegliere Emma Villas sono anche i proprietari: affidare una proprietà ad Emma Villas è sinonimo, infatti, di numerosi vantaggi come il reddito immediato e garantito nel tempo o la protezione assicurativa contro danni accidentali causati dagli ospiti fino a 20.000 euro. Oppure, per chi volesse attuare migliorie o interventi di ristrutturazione volti alla promozione di progetti virtuosi, come quelli per la sostenibilità ambientale, sono previsti anticipi e finanziamenti grazie a Emma Villas ReHome.