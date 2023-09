Va al Prato la tredicesima edizione del Memorial Franchini

Grosseto: Troppi infortuni e molte assenze tra i biancorossi, El Johari con problemi alla caviglia, Falaschi fermo per un brutto infortunio, sicuramente hanno influito sul risultato finale. Vittoria meritata per gli ospiti che si sono imposti con il risultato di 4-2. Tre le occasioni perse dai ragazzi di mister Izzo.



Subito in vantaggio il Prato con Balestri, seguito da Imperato per i biancorossi, ma è nuovamente il Prato ad andare in rete con Pacini allo scadere del primo tempo. Rete di Liburdi nella ripresa, ma è una doppietta di Votano che segna la fine della partita con la vittoria del Prato.

Al termine le premiazioni con la signora Graziella Agnoletti, moglie di Sergio Franchini storico dirigente dell’Atlante Grosseto venuto a mancare alcuni anni fa, che ha premiato i vincitori; la signora Gloria Lamioni ha consegnato il premio anche ai biancorossi.

ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Tamberi, Guarducci, Baluardi, Gianneschi, Leandrinho, Mateo, Liburdi, Imperato, Lessi, Kamberi. Allenatore: Alessandro Izzo.

FUTSAL PRATO: Laino, Ruscillo, D'Amico, Pacini, El Gallaf, Balestri, Montorzi, Patetta, Di Maria, De Stefano, Di Maso, Votano. Allenatore: Massimo Zudettch.

MARCATORI: 1′ Balestri, 11′ Imperato, 20′ Pacini. 4′ st Votano, 5′ st Liburdi, 6′ st Votano.