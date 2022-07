Sport Us Grosseto, Riprende l'attività della Scuola Calcio settore femminile 20 luglio 2022

20 luglio 2022 108

108

Redazione L'U.S. Grosseto comunica, che sono aperte le iscrizioni. Grosseto: Riprende l'attività della Scuola Calcio settore femminile. L'U.S. Grosseto comunica, che sono aperte le iscrizioni. L'attività della Scuola Calcio settore femminile verrà svolta nel Centro Sportivo di Roselle. Per iscrizioni e informazioni si può telefonare in segreteria al 333/4627331 dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00, tutti i giorni compreso il sabato. La Scuola Calcio settore femminile inizierà la sua attività da lunedì 5 settembre. Per le nuove iscritte è prevista una prova gratuita della durata di una settimana.





annuncio Seguici





annuncio Categorie Costume e società

Dalla regione

Ambiente annuncio

Sport Us Grosseto, Riprende l'attività della Scuola Calcio settore femminile Us Grosseto, Riprende l'attività della Scuola Calcio settore femminile 2022-07-20T11:45:00+02:00 151 it Us Grosseto, Riprende l'attività della Scuola Calcio settore femminile PT1M /themes/images/no-cover-600p.jpg /themes/images/no-cover-600p.jpg Maremma News